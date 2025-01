Amici 24, anticipazioni del 19 gennaio: le sfide dopo il provvedimento e la commozione di un ballerino

La domenica pomeriggio non sarebbe la stessa senza la puntata di Amici 24. Su Canale 5 torna il talent di Maria De Filippi che, nella stagione in corso, sta regalando un colpo di scena dopo l'altro. Grazie alle anticipazione di Superguidatv si conoscono i primi spoiler sulla puntata di domenica 19 gennaio. I nodi da sciogliere? C'è la sfida degli allievi dopo il provvedimento e la consuete gare di canto e ballo.

Si accende la sfida ad Amici 24: cosa succede nel pomeridiano del 19 gennaio

Sono tanti gli avvenimenti che animano la puntata. In sfida ci sono diversi allievi, sia quelli "penalizzati" dopo il provvedimento disciplinare sia quelli che erano finiti ultimi in classica. Nonostante la tensione, neanche in questa puntata c'è nessun eliminato tra gli studenti di Amici. Niccolò, infatti, conserva il suo banco e lo stesso accade a Giorgia (anche se la sfida di ballo viene mostrata a fine puntata).

Amici 24, arriva un provvedimento per TrigNO: "Hai mancato di rispetto a tutti"

Poi si parte subito con le sfide. Il canto vede Alessandro Cattelan come giudice. Per il ballo, invece, c'è Rebecca Bianchi. La sfida, come al solito, è molto accesa e la qualità degli allievi è migliorata. Il canto vede Antonia al primo posto, mentre all'ultimo c'è Dedè.

Nel ballo vince Chiara mentre in fondo alla classifica c'è Dandy che, di conseguenza, è in sfida la prossima settimana. Ma ci sono degli assenti: SenzaCri è ancora influenzata e manca anche TrigNO dopo la decisione di Anna Pettinelli e dopo il comportamento all'interno della casetta.

La puntata ha visto sia la gara degli inediti, che è stata vinta da Antonia (grande favorita nella competizione), e fa molto discutere il compito di Daniele chiesto da Deborah. Il ballerino ha eseguito una coreografia su Let it be e ha commosso tutti dopo che ha parlato delle ferite che si porta dentro. Il momento è propizio per parlare della piaga del bullismo. Dalla maestra Lettieri ha avuto la sufficienza, ma il ballo viene bocciato da Emanuel Lo.

Tra gli ospiti c'è Alfa che canta Filo rosso. Presente anche Javier Rojas, ex allievo di Amici 19.