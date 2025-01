Amici 24, Ilan lascia il talent: la decisione senza precedenti di Anna Pettinelli

C'è un vero e proprio colpo di scena nella scuola di Amici 24. Come è emerso dal daytime del 14 gennaio, Anna Pettinelli ha compiuto una scelta improvvisa nei riguardi di un suo allievo. Ilan lascia il talent. Il figlio di Gabriele Muccino, che prima è stato nella squadra di Rudy Zerbi, non arriverà al serale. La coach, infatti, decide di mollare la presa sul suo allievo.

Nessuna seconda possibilità per Ilan ad Amici 24

Tutto è cominciato dal momento in cui Anna Pettinelli ha deciso di convocare privatamente il cantate e parlare con lui. Non era in programma questo colloquio con la sua coach, tanto è vero che Ilan subito è entrato nel panico. Poi la decisione della Pettinelli ha scatenato le lacrime e la rabbia da parte del cantante che, successivamente, si è sfogato con i suoi amici in casetta.

"Mi sono fatta la domanda che in questo periodo dell'anno mi faccio, ma 'Ilan lo porti al serale?', la risposta è stata 'no' ", ha esordito Anna Pettinelli. "Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. Ho scelto di dirtelo in questo luogo più intimo e non in puntata per raccogliere le tue sensazioni. La mia valutazione è questa, non ho visto miglioramenti. Per me è meglio che esci dalla scuola e trovi una tua strada" ha concluso.

Subito dopo, Ilan si è sfogato con TrigNO e Vybes. In lacrime, il cantante ha raccontato del colloquio e del fatto che, presto, lascerà la scuola di Amici. "Sono gli ultimi momenti che passo qua con voi, non voglio passarli piangendo", ha affermato. "Non riesco a immaginare il percorso qua senza di te, mi sembra assurdo", ha detto Vybes con un tono preoccupato. Quindi, per Ilan il sogno di Amici finisce qui. Da quel che sembra, non ci sarà nessun salvataggio in extremis da parte di Lorella Cuccarini. Il cantante non è migliorato, non ha convinto i suoi coach e la decisione di escluderlo dal gioco pare l'unica scelta possibile.