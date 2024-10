Amici 24: Luk3 ha ricevuto una dedica d'amore anonima molto particolare

C'è il tempo per studiare, c'è un tempo per le sfide, i litigi e le incomprensioni ma nella scuola di Amici c'è anche del tempo per divertirsi. Il programma di Maria de Filippi, infatti, ha trovato così largo consenso tra i giovani proprio perché unisce i più classici meccanismi di un talent a quello di un racconto intra-generazionale. Infatti, durante la trasmissione non sono mai mancati i momenti goliardici che hanno fatto sorridere sia gli allievi che il pubblico. Neanche l'edizione del 2024 di Amici sfugge da questi meccanismi così rodati. Nella puntata che è andata in onda domenica 13 ottobre, durante una pausa dalle esibizioni, la conduttrice ha fatto entrare in studio Isobel e Sebastian per il gioco "Dimmi la verità". Un espediente molto divertente per conoscere meglio i talenti in gara. L'attenzione è caduta sul giovane Luk3

Svolta sentimentale (e queer) nell'edizioni di Amici? Ecco cosa è successo

Il gioco che tanto fa sorridere il pubblico in studio e che fa aguzzare le orecchie di chi è in cerca di gossip sui ragazzi del programma è molto semplice: si leggono dei biglietti anonimi che alcuni studenti scrivono ad altri compagni di classe. Possono essere commenti divertenti o pungenti, ma la maggior parte delle volte, l'interessato che ha letto il biglietto riesce a scoprire chi è il mittente del messaggio. Luk3 ha preferito non farlo. Il cantante di 17 anni, originario di Marcianise (Campania) e allievo di Rudy Zerbi, ha ricevuto da un dedica particolare. "Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po' e mi crea scompiglio".

Amici 24, la prima lite. Volano parole forti tra Ilan e Trigno: "Pezzo di me*da"

Il biglietto è stato letto dallo stesso Luk3 che, passato lo stupore iniziale, ha cercato di capire chi fosse l'autore del testo, ma ha preferito poi glissare e tornare al suo posto. La conduttrice, però, ha cercato di indagare. "Crei scompiglio a qualcuno o qualcuna", fa eco la de Filippi. E proprio queste parole così sibilline hanno fatto scatenare il web con illazioni e supposizioni.

In molti credono che a scrivere il messaggio a Luk3 sia stato un ragazzo e che nella scuola sia nato un amore tra due persone dello stesso sesso. Questo non è dato saperlo. Il rumor, in quanto tale, va preso con le pinze ma in uno show come Amici tutto potrebbe accadere. Il reality, nel corso delle edizioni, non solo ha regalato spazio al talento dei ragazzi ma ha speso anche del tempo per raccontare le loro storie intime e personali. Amici ha sempre occhieggiato alla comunità LGBT e ha sempre professato un ambiente inclusivo e per nulla discriminatorio, eppure tra i ragazzi e ragazze non è mai sboccato un amore queer. Chissà, quello che è accaduto a Luk3 potrebbe essere la svolta (definitiva) del programma di Canale 5.