Amici 24, prima del serale scatta una lite tra la Celentano e la Lettieri: "La sua è solo strategia"

Si stanno affinando le armi (e i coltelli) in vista della terza puntata del serale di Amici 24 che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. La tensione pare che sia arrivata alle stelle non solo tra gli allievi rimasti in gara ma anche tra i prof. Nel daytime del primo aprile, ci sarebbe stato uno scontro - ma a distanza - tra due prof di ballo. E la contesa è un guanto di sfida, lanciato da Deborah Lettieri.

Deborah Lettieri critica il comportamento della Celentano: cosa è successo ad Amici 24

Come si è visto durante il daytime del primo aprile, la Lettieri ancora non riesce a digerire il modo in cui la Celentano si è rivolta verso di lei dopo il serale di sabato scorso. Nel bel mezzo ci sono finite Alessia e Francesca, le loro rispettive allieve. In risposta, la prof lancia un guanto di sfida.

"Carisma e personalità possono fare la differenza e su questo non ti manca nulla", si legge dalla lettera che la coach ha inviato alla ballerina della Celentano. "Indispensabile è la capacità di tenere il palco come una vera artista perché il cabaret è puro spettacolo e il rischio di scivolare nel trash è assicurato" ha scritto la professoressa di ballo sulla lettera.

Tutto ciò ha provocato, però, una dura reazione degli allievi della scuola e soprattutto di Alessandra Celentano. La sfida, infatti, è un passo a due di latino ma da ballare come se fossero in un cabaret.

"Non mi piace questo modo di fare", ha esordito la maestra Celentano. "La Lettieri ha ingannato Alessia", aggiunge. "Quando si lancia un guanto proibitivo bisognerebbe dirlo, senza nascondersi dietro a falsità che servono solo a gettare fumo negli occhi", continua. "La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi, ma non può certo prendere in giro me", commenta amaramente dopo aver discusso di quanto accaduto con gli allievi della sua squadra.

Detto ciò, anche la Lettieri ha deciso di parlare con la sua ballerina e metterla al corrente dello scontro. "A me non piace il suo modo, io non ho mai detto che se la può giocare sulla tecnica, ma sul carisma", ammette. "Per me e, ribadisco, non è vero e spontaneo. Sto andando a giocare proprio lì. Non penso di aver fatto niente con disonestà", continua. "Io non voglio prendere in giro nessuno. Giocatela. La sua è una mossa strategica per portarsi a casa un punto. È palesemente un attacco nei miei confronti", conclude.