Amici 24, le lacrime di Giorgia dopo l'eliminazione: "Ero felice di essere qui"

Quella che è andata in onda domenica 2 febbraio su Canale 5 è stata una puntata molto intensa di Amici 24. I ragazzi di canto e ballo hanno dovuto affrontare nuove sfide e se Nicolò ha conservato il suo posto a scuola, guadagnando persino la maglia per il serale, diverso è stato il finale per Giorgia. L'allieva di Emanuel Lo, infatti, si trova costretta a lasciare il talent.

Le lacrime di Francesca dopo la sfida: l'allieva abbandona la scuola di Amici

La giovane ballerina era finita ultima in classifica nella gara di ballo e, come da regolamento, è stata messa in sfida con un'altra ragazza selezionata dalla produzione. Giorgia che era allieva di Emanuel Lo era entrata da poco nella scuola di Amici ma, purtroppo, si è trovata costretta a lasciare il talent perché il giudice della sfida ha ritenuto che non fosse all'altezza.

Giorgia è finita in sfida contro Asia. Entrambe sono ballerine di modern. Nonostante la bravura da parte di entrambe, il giudice esterno - Francesca Bernabini - ha deciso di premiare l'aspirante allieva ed eliminare la ballerina di Emanuel Lo. "Bella sfida. Due ballerine di hip hop", esordisce la giudice. "Giorgia sei molto precisa e giusta, Asia è più morbida e altrettanto precisa. Mi ha convinto meno la seconda parte di Giorgia", commenta.

"Ho trovato monocromatica la tua esibizione. Hai un tipo di danza sempre spinto, forte, senza il giusto chiaroscuro. In Asia ho trovato un arcobaleno di colori. Per questo motivo entra Asia", conclude, decretando poi la fine della sfida.

Giorgia è stata colta alla sprovvista ma trova nel suo prof un abbraccio consolatorio. "Hai fatto una bella esperienza, ho visto delle cose in te e sai come le ho viste. Ho scelto te. Le hai le qualità, devi continuare a lavorare e puoi diventare un pezzetto importante in questo mondo. Lavora", afferma Emanuel Lo. La ballerina però scoppia in lacrime.

"Va bene lo stesso", afferma Giorgia. "Per quel poco che sono stata qui vorrei... Ci tenevo tanto. Mi dispiace, volevo ringraziarvi tutti", aggiunge. "È un bel posto, i ragazzi sono fantastici. Anche se faccio fatica a integrarmi, loro mi stavano tirando dentro", conclude. Al suo banco ora c'è Asia.