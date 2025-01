Amici 24: chi è Jacopo Sol, il nuovo allievo di Rudy Zerbi

Anche se Amici 24 è entrato nel vivo, nella scuola ci sono stati altri nuovi ingressi. Il settore di canto è quello più vivace e, infatti, a metà dicembre, è arrivato un nuovo cantante nella squadra di Rudy Zerbi. Ha 22 anni e si chiama Jacopo Sol.

Chi è il cantante che "sostituisce" Ilan Muccino?

La storia è questa. Rudy Zerbi non è stato più contento del lavoro di Ilan così ha valutato l'entrata di un nuovo allievo. Jacopo Sol è stato il cantante scelto dalla produzione, e dopo una sfida, è diventato un allievo di Amici. Mentre Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli (poi eliminato dalla stessa), Jacopo è seguito da Rudy.

Musicista, cantautore e studente, si è approcciato alla musica fin da bambino grazie ai suoi genitori, soprattutto la madre, che gli faceva ascoltare i dischi di Pino Daniele e David Bowie. Ha 22 anni ed è originario di San Severo. A 8 anni sua madre l'ha portato a lezione di chitarra per la prima volta. Nella sua prima lezione, il maestro è riuscito a insegnare al giovane solo una nota: il Sol maggiore. Da qui l'idea del nome d'arte. Il nome vero è infatti Jacopo Porporino.

Nel maggio 2022 si trasferisce a Milano. Non è un esordiente dato che nel 2023 ha partecipato a Sanremo Giovani. Anche se Jacopo Sol è arrivato in finale non ha passato le selezioni e quindi non è approdato sul palco dell'Ariston. Da qui l'idea di provare a re-inventarsi con Amici.

Ha confessato che gli piacerebbe duettare con Damiano dei Maneskin, Lazza e Irama. Ad Amici 24 e nella puntata di domenica 15 dicembre ha incantato i giudici: Alex Britti ha giudicato al sua sfida con Ilan e i Ricchi e Poveri durante la gara dove ha eseguito "Se piovesse il tuo nome". Intanto il suo inedito, Complici, sta andando molto bene negli stream, ed è al secondo posto tra i singoli degli alunni del talent.