Amici 25: spunta lo speciale con Silvia Toffanin dopo la finale

Domenica sera andrà in onda la finalissima di Amici 25, che decreterà il vincitore di questa edizione del talent show di Canale 5. Quattro dei sei semifinalisti hanno già conquistato l'accesso all'ultima puntata, mentre l'ultimo posto sarà deciso domenica attraverso il televoto aperto tra Angie e Lorenzo Salvetti. Secondo le ultime indiscrezioni, il sabato successivo alla finale potrebbe arrivare anche uno speciale televisivo dedicato ai protagonisti di questa stagione, condotto da Silvia Toffanin.

Amici 25, dopo la finale arriva lo speciale con Silvia Toffanin

I rumor arrivano dal giornalista Giuseppe Candela che, nella sua rubrica sul settimanale Chi, ha parlato di una novità post-finale che ricorderebbe in parte lo speciale This Is Me, condotto proprio da Silvia Toffanin insieme a Maria De Filippi. Secondo quanto si legge sul magazine, la conduttrice starebbe preparando una puntata speciale di Verissimo prevista per sabato 23 maggio, interamente dedicata ai finalisti di Amici.

Nicola primo finalista

Chi saranno gli ospiti dello speciale di Verissimo dedicato ad Amici

Lo speciale racconterà il percorso dei ragazzi arrivati fino alla finale del programma: Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e uno tra Angie e Lorenzo Salvetti. In studio ci saranno anche i professori che hanno accompagnato gli allievi durante quest'edizione di Amici: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli.

Nel corso della puntata sono previste interviste esclusive ai finalisti, esibizioni live in studio, momenti emozionanti legati al percorso nella scuola e diverse sorprese dedicate ai protagonisti. Un'occasione celebrativa per i ragazzi, che potranno tornare a esibirsi senza la pressione della gara.

Alessio Di Ponzio

Perché la finale di Amici 25 va in onda di domenica

Anche quest'anno la finale di Amici è stata spostata alla domenica sera. La puntata conclusiva andrà infatti in onda in prima serata il 17 maggio e, a differenza delle precedenti puntate del serale registrate, sarà trasmessa in diretta. Una scelta precisa da parte di Maria De Filippi, che avrebbe deciso nuovamente di evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, in programma sabato sera a Vienna.

L'evento musicale europeo richiama infatti una fascia di pubblico molto simile a quella del talent di Canale 5, motivo per cui Mediaset ha preferito spostare la finale al giorno successivo per evitare una sfida diretta negli ascolti.