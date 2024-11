Amici 24, scoppia la lite tra Ilan e TrigNo per uno "scherzo educativo": ecco cosa è successo

Da qualche giorno la situazione nella scuola di Amici 24 è molto tesa. A causa delle sfide che si fanno sempre più difficili, gli allievi hanno i nervi a fior di pelle. Tanto è vero che anche uno scherzo nella casa si trasforma in un motivo di scontro. Una cosa simile è accaduta nel daytime di venerdì 29 novembre in cui Ilan e TrigNO hanno avuto uno sconto a causa di... una padella che non è stata lavata.

Ilan e TrigNO ai ferri corti: lo scontro tra i due durante il daytime di Amici

Il litigo tra i due cantanti poteva risolversi in maniera diversa ma la tensione è molto alta nella scuola di Canale 5. Tutto è cominciato già nella giornata di ieri in cui TrigNO è stato richiamato da Chiara perché non aveva lavato una padella. Il cantante, però, non ha portato a termine il suo compito e ha lasciato la padella a incrostarsi. Da qui entra in scena Ilan.

Ad Amici 24 è scoccato l'amore tra un cantante e una ballerina?

Il giovane cantante proprio non riesce a digerire il menefreghismo di TrigNO. Pulisce alla meglio la "padella della discordia" e dopo che ha cucinato un po' di salmone, decide di nascondere l'oggetto sotto le lenzuola del letto del suo compagno di stanza. In un primo momento, TrigNO non ha notato la padella che Ilan aveva nascosto ma, una volta sentito l'odore, è scattata la lite: "Ma sono scherzi da fare?", si domanda l'allievo della Pettinelli. Tra i due volano parole forti e si alzano anche i toni tanto è vero che, nel litigio, vengono chiamati in causa altri allievi. Nella casetta scoppia il caos ma, dopo l'intervento di Vybes, gli animi si placano.

La lite, però, seppur futile e banale, ha fatto emergere alcune incomprensioni tra i due allievi che sia TrigNO che Ilan si portano dietro da diversi mesi. I due, infatti, sono stati i primi che a inizio del reality hanno fatto scatenare la prima lite nel talent di Canale 5.