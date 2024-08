Amici 24: Holden cancellato dal promo della nuova edizione, la spiegazione

Il conto alla rovescia per la prima puntata di Amici 24 è ufficialmente iniziato: il talent show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 il prossimo 15 settembre. In quella domenica pomeriggio verrà presentata la nuova classe di giovani talenti, composta da cantanti e ballerini, che si sfideranno nel corso della stagione.

Sorprese e misteri nel promo di Amici 24

Nelle ultime ore, le reti Mediaset hanno iniziato a trasmettere il promo della nuova edizione, che ha subito attirato l'attenzione degli appassionati del programma. Nella clip, infatti, compaiono gli allievi di Amici 23, tra cui Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima stagione andata in onda lo scorso maggio, insieme a ex partecipanti delle passate stagioni. Tuttavia, i fan più attenti hanno subito notato l'assenza di uno dei volti più amati dello scorso anno: il cantante Holden, figlio di Paolo Carta, chitarrista e marito di Laura Pausini.

Holden, che lo scorso anno faceva parte della squadra di Rudy Zerbi, ha vissuto un percorso particolarmente travagliato all'interno della scuola di Amici, uscendo volontariamente alla vigilia del serale per poi essere riammesso. L'esclusione del giovane artista dal promo potrebbe essere semplicemente dovuta a una svista durante il montaggio, ma ha comunque suscitato diverse speculazioni tra i fan.

Sarah Toscano vincitrice di Amici 23

Nel frattempo, continuano a circolare voci riguardo i possibili nuovi concorrenti della prossima edizione. Tra le indiscrezioni più discusse, quella che vede il figlio di Raf, noto come D'Art, entrare a far parte della nuova classe. Sebbene la notizia non sia stata ancora confermata ufficialmente, il giovane artista ha già manifestato in diverse interviste, tra cui una rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la sua passione per la musica.

Questo amore, ereditato proprio dal padre, lo ha ispirato a imbracciare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Con queste premesse, l'attesa per la nuova stagione di Amici si fa sempre più trepidante, promettendo di riservare molte sorprese e, come ogni anno, di svelare nuovi talenti destinati a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.