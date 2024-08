Amici di Maria De Filippi, scoperto un nuovo talento, figlio di un noto cantante

Con la nuova stagione televisiva alle porte, è tempo di casting per i programmi televisivi che torneranno in onda. Tra questi, Amici di Maria De Filippi è già al lavoro per selezionare i giovani talenti che parteciperanno alla prima puntata del celebre talent show. Secondo quanto riportato da Mondo24, uno dei provinati avrebbe già impressionato positivamente la giuria: il suo pseudonimo è D'Art.

Primi rumors su Amici 24

Dietro questo nome d'arte si cela Simone Riefoli, un giovane romano nato nel 2000, che sogna di seguire le orme dei tanti ragazzi che lo hanno preceduto nel programma di Canale 5. Ma D'Art non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo: è infatti il figlio di Gabriella Labate e Raf, il noto cantante italiano. Simone ha fatto il suo esordio al fianco del padre nel 2019 con il brano Samurai, quando aveva appena 19 anni.

In diverse interviste rilasciate in occasione del lancio del suo primo singolo, Simone ha raccontato l'origine del suo nome d'arte. "D'Art" deriva da un soprannome che gli era stato dato a 13 anni, quando portava il pizzetto e i capelli lunghi. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato che l'amore per la musica gli è stato trasmesso dal padre. Proprio per questo motivo ha deciso di prendere la chitarra e iniziare a scrivere canzoni.

Nel 2021, in un'intervista a Vanity Fair, Simone Riefoli aveva parlato della possibilità di partecipare a un talent show, affermando: "Sono stato in televisione una volta, nel 2019, quando con mio padre ho cantato Samurai. Ho fatto anche un po' di radio. Quello che mi piacerebbe oggi non è un talent, ma Sanremo Giovani".

Non è la prima volta che Amici accoglie figli d'arte tra i suoi partecipanti. In passato, ragazzi come LDA, figlio di Gigi D'Alessio, Angelina Mango, figlia del compianto Mango, e Holden, figlio di Paolo Carta, batterista e marito di Laura Pausini, hanno calcato il palco del talent show. Sebbene nessuno di loro abbia vinto la coppa finale, Angelina Mango riuscì a conquistare il primo posto nella classe di canto, anche se l'edizione fu vinta dal ballerino Mattia Zenzola.