"Sei un asino": nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 24

Questa edizione di Amici 24 sarà ricordata per i continui scontri tra i professori. Mai come quest'anno le polemiche non si placano. Se da una parte troviamo la Maestra Celentano che non vuole essere criticata per i suoi metodi d'insegnamento, dall'altra ci sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che continuano a battibeccare senza ritegno. Solo la settimana scorsa è stato Zerbi che si è intromesso durante le prove della sua collega, e nel corso del daytime del 4 ottobre, è stata la stessa Anna Pettinelli che, con una "bordata", si è presentata durante la lezione di Rudy scatenando un'altra lite da antologia. Così, il talent di Canale 5 sta diventando una vera e propria soap-opera.

L'insulto di Anna Pettinelli a Rudy Zerbi: il caos durante le prove

Tutto è iniziato perché il coach di canto ha chiamato tutti i cantanti del talent, chiedendo loro di auto-valutare i colleghi secondo tre criteri: interpretazione, scrittura e presenza scenica. I ragazzi, un po' intimoriti, hanno comunque svolto il compito ma, dalle singole valutazioni, sono usciti dei volti molti alti. Voti che, neanche a dirlo, Rudy Zerbi non ha approvato. "Sono sinceramente senza parole, sconcertato da questo finto buonismo. Assenza totale di critica da questo gregge, in cui i voti si buttano così", ha confessato il professore. "Non mi frega che tra voi scorra sangue, vi ho chiesto di essere critici e autocritici per crescere e insegnare agli altri. Non posso pensare che sia davvero così. Pensate che essere simpatici a tutti serva a qualcosa? Non fate più bella figura se avete dato un bel voto a un compagno". Successivamente, lo stesso Rudy ha votato e la classifica è stata stravolta.

"Non sei Beppe Vessicchio"... Tra Pettinelli e Zerbi ad Amici 24 scoppia la lite (VIDEO)

Un attimo dopo si è presentata Anna Pettinelli in studio e comparendo, tra l'altro, con la barba finta alla "Beppe Vessicchjio""proprio come aveva fatto Zerbi in un'altra occasione. "Ti restituisco la barba", esordisce la prof. "Tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio compito senza voti per entrare qui e metterne addirittura dei voti bassi e stilare una classifica? Sei meglio di me, per caso?" si domanda. "Non sei obbiettivo, se i primi in classifica sono i tuoi allievi. Sei un pagliaccio e sei un buffone".

Detto ciò, la produzione interviene* e chiede ai ragazzi di uscire dalla sala e lasciare ai due prof di risolvere la questione che è andata, poi, per le lunghe. "A differenza tua, la mia non era una prova di intonazione, ma una valutazione su tre cosa su cui sia te che io siamo in grado di esprimere un parere", si è difeso Zerbi. La Pettinelli, però, non vuole passare sopra l'affronto. "Zerbi sei un asino. Che bella figura che hai fatto", ha concluso.