Amici 24, la crisi di Francesca prima del serale: "Mi faccio schifo! Mi sento male"

Nel corso del daytime del 9 aprile, c'è stato un momento di rabbia e di commozione per Francesca di Amici 24. La ballerina e allieva di Deborah Lettieri non riesce ad eseguire il suo guanto di sfida

Gli allievi di Amici 24 sono molto tesi e lo si nota da alcune reazioni e da come reagiscono ad alcuni compiti dei prof. Con l'arrivo della quarta puntata del serale gli animi sono a dir poco elettrici e lo dimostra quello che è successo a Francesca, durante il daytime del 9 aprile. La ballerina che è seguita da Deborah Lettieri non riesce a reggere le emozioni e si lascia andare a un pianto di rabbia. La causa? Un guanto di sfida chiesto dalla Maestra Celentano

La rabbia di Francesca poco prima del serale: ecco cosa è successo

Tutto è iniziato dopo che la giovane ha avuto la notizia del guanto di sfida. La Maestra Celentano pare che abbia chiesto un compito molto difficile e la ragazza ha preso sul personale le critiche della storica coach di Amici. "Ho troppo male ai piedi. Non riesco", le parole di Francesca dopo che è uscita dalla sola prove. Una volta entrata in casetta, però, non ha retto la tensione ed è scoppiata a piangere.

"Mi fanno malissimo i piedi. Faccio schifo, è bruttissimo", ammette a se stessa. "Tutto l'insieme è difficile. Mi faccio schifo, perché di nuovo? Mi rimbombano le parole, è la seconda figura di niente che faccio", continua. "E' la seconda volta che mi metto in una condizione in cui mi sento male. Mi faccio schifo. Devo rimettere il gonnellino e il top, devo fare una cosa che non voglio fare".

Le parole che la Maestra Celentano ha rivolto alla ballerina, d'altronde, sono state molto dure. "Con dispiacere devo dire che ti trovo peggiorata. Il mondo è pieno di danzatrici mediocri come te, e tu nel classico sei scarsa, mentre Chiara nel modern no. Affronta le sfide della vita con coraggio e dignità. Questo è un insegnamento che ti sto dando, mi ringrazierai", scrive la prof.

Colta dalle lacrime, Deborah Lettieri ha cercato di calmare Francesca. "Mi ha un po' demolita. L'ho trovata un po' cattiva". E allora Deborah Lettieri ha sbottato: "Ma come si permette? Ti da della ballerina mediocre?", afferma e alzando il tono di voce. "Non saresti una ballerina dignitosa? Ma quanta cattiveria c'è in questa lettera. Mi fa girare le scatole. Quello che sa fare meglio, mettervi in queste condizioni in modo che voi vi sentiate in difetto". Ha poi consigliato alla ballerina di dimenticare la lettera e di concentrarsi sulla danza. Vedremo dunque cosa succederà nel serale.