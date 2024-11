Amici 24: chi è Alessia, la ballerina di latino che ha stregato pubblico e Celentano con la sua sensualità

La disciplina del ballo latino-americano da qualche anno è entrata anche nella scuola di Amici. Come simbolo di espressione artistica - insieme al modern e al classico - anche la materia che è stata inserita di recente nel percorso di studi del talent di Canale 5 ha permesso ai coach di "plasmare" altri ballerini. Quest'anno è il turno di Alessia. Allieva della Maestra Celentano che si apre a una disciplina diversa dal solito, la giovane viene apprezzata sia per la sua bravura - è innegabile -, per la sua sensualità per nulla volgare ma anche per la sua energia. Infatti, fino a questo momento è ancora tra gli allievi di punta della sezione di ballo

Il suo passato a "Viva RaiDue": chi è la ballerina di Amici 24

Sulla sua vita privata sappiamo ben poco, anche se su Instagram conta più di 32mila follower. Alessia Pecchia ha 23 anni ed è originaria di Fondi. Oggi vive a Roma. Si è trasferita nella Capitale per studiare Ingegneria all'Università e vive in una famiglia allargata dopo la separazione dei suoi genitori. "Mamma, per la mia passione, ha fatto mille sacrifici. È la mia migliore amica", ha raccontato la ballerina nel talent show di Canale5. Nonostante i suoi studi universitari così importanti, Alessia ha intrapreso anche il percorso di ballerina. Infatti, prima di diventare un'allieva di Amici ha conquistato tanti riconoscimenti nel mondo della danza. Ha vinto il campionato del mondo WDSF nella categoria "Solo Femminile Adulti" e il titolo di campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva.

Non è nuova, però, al mondo dello spettacolo. La ballerina è stata nel cast di Viva RaiDue, lo show mattutino di Fiorello, andato in onda nel 2023. Nonostante il suo curriculum, Alessia si è voluta mettere in gioco fino in fondo, imparando a migliorare se stessa nella scuola più competitiva della tv. Ad Amici, per l'appunto, è seguita dalla Maestra Celentano. Di solito, la coach sceglie sempre ballerini che hanno un impianto più classico ma ha trovato in Alessia qualcosa di molto particolare. Nel corso delle puntate, infatti, tende a ribadire quanto sia fiera della scelta che ha intrapreso.