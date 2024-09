Amici 24 e Uomini e Donne, cambia la partenza: i motivi del rinvio e le nuove date

Falsa partenza per i due programmi di Maria De Filippi, che inizieranno in ritardo rispetto alla programmazione prevista: ecco i motivi della decisione, presa direttamente dalla conduttrice.

I fan di Maria De Filippi dovranno pazientare ancora: Amici 24 e Uomini e Donne, due tra i programmi più amati del palinsesto Mediaset, non torneranno in onda nelle date inizialmente previste. La decisione, che ha sorpreso molti telespettatori, non è stata presa dai vertici di Cologno Monzese, bensì è frutto di una precisa richiesta della stessa conduttrice.

Amici 24: debutto posticipato al 22 settembre

La 24esima edizione del talent show, inizialmente programmata per il 15 settembre, non partirà come previsto. In quella data, Canale 5 trasmetterà invece un doppio episodio di Beautiful seguito dalla dizi Endless Love. Amici 24, dunque, potrebbe essere posticipato al 22 settembre, quando finalmente conosceremo gli alunni che si siederanno tra i banchi della famosa scuola.

Nelle ultime ore, circolano voci secondo cui due dei nuovi studenti potrebbero essere figli di celebri artisti italiani: D'Art, figlio del cantante Raf, e Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele Muccino. Altri rumors riguardano Raimondo Todaro, sembra che il maestro di latino americano abbia deciso di lasciare il programma.

Michele Longobardi è un nuovo tronista di Uomini e donne

Uomini e Donne: nuovi tronisti e data di inizio al 23 Settembre

Anche il dating show non sfugge ai cambiamenti. Il debutto del programma era stato inizialmente fissato per il 9 settembre, poi spostato al 16, ma adesso sembra che la data definitiva di inizio sia il 23 settembre. Nel frattempo, sono già state registrate due puntate, durante le quali sono stati presentati i nuovi tronisti:

Francesca Sorrentino (Temptation Island 2023)

(Temptation Island 2023) Michele Longobardi , ex corteggiatore di Manuela Carriero

, ex corteggiatore di Manuela Carriero Alessio Pecorelli

Martina De Ioannon (Temptation Island 2024)

Nella settimana di attesa, Uomini e Donne sarà temporaneamente sostituito nella programmazione da My Home My Destiny, la serie turca, molto amata dal pubblico di Canale 5, presente da qualche mese nel palinsesto Mediaset e condivisa anche su Mediaset Infinity. La dizi è tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta.

La priorità a Temptation Island: la strategia di Maria De Filippi

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, la decisione di posticipare i due programmi sarebbe legata alla nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire dal 10 settembre. Quest'anno, Maria De Filippi e Mediaset hanno deciso di raddoppiare l'appuntamento con il reality dei sentimenti, andato in onda anche a luglio, con un'edizione autunnale.

Uomini e Donne, anticipazioni: ex fidanzato di Antonella Fiordalisi scende a corteggiare una tronista

La conduttrice, infatti, per questa prima metà di settembre ha scelto di dare maggiore visibilità al viaggio dei sentimenti delle sette coppie presentate in questi giorni, evitando un'eccessiva sovrapposizione con i suoi altri programmi. Questa strategia consentirà a Temptation Island di brillare senza essere oscurato, soprattutto in chiave social, da due dei programmi più seguiti della rete.