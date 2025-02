Amici 24, due allievi raggiungono il serale, parata di star da Sanremo: cosa è successo domenica 23 febbraio

Amici 24 sta per arrivare alla fase successiva. Si crede che già entro marzo sarà pronta la squadra di cantanti e ballerini che voleranno al serale per giocarsi il titolo. Domenica 23 febbraio, però, in una gara senza eliminazioni, altri due allievi hanno avuto la maglio d'oro ma il palcoscenico di Amici ha visto come ospiti tanti ex talent che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

Jacopo e Francesca con la maglia d'oro. Standing ovation per i gli "ex" Amici dopo Sanremo

Una puntata molto particolare. Quasi transitoria per il talent di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti e tante le sorprese. In primis, il grande ritorno di Elisa che è stata accolta dalla padrona di casa con un inchino. La cantante è stata presente quasi tutta la puntata, ammirando le performance dei ragazzi e giudicando la gara di canto.

Proprio la gara di canto ha regalato molte sorprese. Nonostante da Elisa siano stati apprezzati Vybes e Luk3 per la loro presenza scenica, è stato Jacopo che si è guadagnato l'opportunità di andare al serale. Con i tre sì dei prof, il cantante ottiene la maglia d'oro.

Diverso il discorso con Francesca. La ballerina di Deborah Lettieri si è esibita due volte prima di ottenere l'unanimità. E infatti, la ragazza prende la maglia d'oro e si unisce agli altri per la corsa verso la vittoria. Assenti SenzaCri e Dandy. Gli altri allievi presenti non si sono esibiti, o almeno non tutti.

Poi spazio all'intrattenimento. Sul palco arrivano i The Kolors con la loro hit sanremese, e c'è anche Elodie, che qui parla anche del suo prossimo film da protagonista. Poi è la volta di Sarah Toscano, che riceve i complimenti da Elisa, concludendo con Irama e Gaia. Tutte le performance vengono accompagnate da alcuni professionisti del talent.

Infine, ennesimo battibecco tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli in merito a Luk3. Il giovane, nonostante sia migliorato moltissimo, ancora non ottiene il sì definitivo dai tre prof, scatenando diverse reazioni tra il pubblico.