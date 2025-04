Amici 24, le difficoltà di Chiara dopo il serale: "Non sto bene in questo momento"

Tutti gli allievi di Amici 24 sono sottopressione a causa delle sfide per il serale. Chiara, ballerina salva per un soffio dopo la puntata di sabato scorso, si sfoga nel daytime con TrigNO e i compagni dopo un momento di debolezza

Non c'è un momento di pausa per i ragazzi di Amici 24. Il serale del talent show di Canale 5 è iniziato da poco meno di tre settimane e sia i ballerini che i cantanti sono sotto pressione a causa delle sfide e dei guanti dei prof. Durante il daytime del 7 aprile, il pubblico ha assistito a un momento di debolezza da parte di Chiara - ballerina della Celentano - che è uscita molto provata dopo il ballottaggio con Luk3.

Le lacrime di Chiara ad Amici 24: la ballerina è provata dalle sfide e dal serale

Tutto è cominciato nel corso del daytime di lunedì 7 aprile dove la ballerina si è confidata con TrigNO. Dopo quanto è successo nel serale e dopo l'ultima sfida (vinta) con Luk3, la giovane si sente persa e senza forze. "Non so come reagire, mi vedo sempre troppo altalenante rispetto agli altri", ha spiegato sfogandosi con Francesco e anche con il Trigno, preoccupato per lei. Da quel che sembra, la ballerina è molto provata dalle sfide della scorsa settimana e non si aspettava di avere la meglio su Luk3 e di restare nella scuola.

"Faccio fatica a esternare questo sentimento qui, mi sento in difetto, non mi viene da dirlo ad alta voce", ha poi aggiunto la ballerina. Giunta poi in casetta, si è lasciata andare a un pianto liberatorio e ha ascoltato, con attenzione, le parole di TrigNO. "Ho avuto tanta libertà quando ho finito l'Università, sono stato da solo a Milano. E quando un ragazzo si trova tanto tempo e tanta libertà, fa scelte sbagliata. Avere tanta libertà mi ha rinchiuso", ha ammesso il cantante.

Le parole, però, non bastano e in casetta e sotto gli occhi della produzione, Chiara rincara da dose. "Sto avendo delle difficoltà nell'approccio al ballare", ammette. "Dipende dalla mia testa. Faccio un po' di fatica". E, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto: "Faccio un po' di fatica, non mi sto vivendo bene questo periodo", continua. "Tutto il lavoro che c'è dietro mi stanca, non riesco a viverla bene", conclude.