Amici 24: Daniele conquista la maglia oro del Serale con il sostegno di tutti i compagni

Amici 24 sta arrivando al suo giro di boa. Il pomeridiano è agli sgoccioli e il talent di Canale 5 si sta preparando per il serale. I coach preparano le squadre e, nel corso del daytime del 5 marzo, un altro allievo ha ottenuto la maglia d'oro. Per Daniele la decisione è arrivata dopo un anno ricco di sfide e di tanta consapevolezze.

Daniele e la maglia d'oro: il ballerino della Celentano arriva al serale

Tutto è avvenuto durante la striscia quotidiana e quindi lontano dal clamore del pubblico in studio. Qui, gli allievi di Amici e quindi anche Daniele, sono stati chiamati di fronte ai prof. di riferimento per la scelta di altre maglie per il serale. Daniele, finalmente, ha avuto la sua opportunità. Però, questa volta, non sono stati i prof a spiegare il motivo per il quale il ballerino meriterebbe il serale, bensì gli allievi.

Tutti hanno spiegato che il loro compagno di avventura è un vero e proprio talento e che, più di tutti, merita di arrivare al serale. Per Daniele, infatti, anche solo afferrare e sfiorare la maglia color oro è sinonimo di grande emozione.

"Penso di meritarmi questa maglia perché in generale nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, sia io che i miei genitori, per far sì che arrivasse questo momento", esordisce. "Ho lavorato un sacco durante tutto il percorso e ho cercato di migliorare tutte le correzioni date" aggiunge. "E come sapete vengo da un momento in cui non mi sento in piena forma, mi sto riprendendo da poco, e quindi sarebbe una pacca sulla spalla per ricaricarmi e tornare a quello che sono effettivamente", continua. "Quindi penso di meritarmi la maglia per questo: per il lavoro fatto in generale nella mia vita".

Detto ciò si esibisce poi di fronte ai prof e la risposta è unanime. Un passo necessario e più che giusto per il giovane Daniele che, di sicuro, tra gli altri ballerini è uno di quei talenti rari da trovare e quindi merita la possibilità di giocarsi ogni cosa al serale.