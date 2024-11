Amici 24, chi è Daniele il giovanissimo ballerino e pupillo della Celentano

L'edizione di Amici 24 è ricca di talenti veri. Sia nel canto che nel ballo ci sono tanti ragazzi che si stanno distinguendo nel corso di questa edizione e, alcuni di loro, brillano su tutti. Se, ad esempio, Nicolò e Luk3 si contendono lo "scettro" di cantanti più promettenti, nel ballo non c'è storia quando di parla di Daniele. Lui è un allievo della Maestra Celentano e, fin dalla sua prima apparizione, si è fatto notare per uno stile di danza unico - sia nel classico che nel modern - ma anche per un corpo snello e adatto per il suo stile di ballo. Ad oggi è ancora primo in classifica e per lui si profila un'edizione di Amici densa di soddisfazioni.

Un ballerino di soli 17 anni ma con la stoffa di un "campione": chi è Daniele di Amici 24?

Anche lui è originario del sud Italia come Luk3. Nasca ad Aversa, in un paese vicino Napoli, nel 2007. Il suo cognome è Doria e, nonostante la sua giovane età, ha già viaggiato moltissimo e ha avuto tante esperienze formative. Attualmente vive a Roma e balla fin da quando ha cinque anni. Si dice che sia stato il nonno il primo a comprendere il talento di Daniele. Sulla sua biografia non si conosce molto per via della giovane età. Il ragazzo, infatti, è molto riservato e preferisce mostrare i suoi successi del mondo della danza invece che far parlare del privato. Si definisce una persona onesta, che dice sempre quello che pensa e non si fa mettere i piedi in testa.

Amici 24: chi è Luk3? Il cantante diciassettenne che non piace ad Anna Pettinelli

Dicevamo che fin da piccolo ha cominciato a ballare. Daniele ha maturato diverse esperienze didattiche (e lavorative) all'estero tra cui a Los Angeles dove ha perfezionato molti stili di danza. Ha fatto parte dell'Accademia Art Village. Nel corso della sua giovane carriera, ha collezionato una serie di riconoscimenti molto prestigiosi. Il talento parla da sé eppure è una persona che non riesce a integrarsi con gli altri studenti. Molto spesso, dalle clip del daytime, si nota che Daniele è un tipo molto solitario tanto da preferire la sua stessa compagnia invece che quella degli altri allievi di Amici. Su di lui non ci sono gossip in particolare ma sul web è trapelato di un'amicizia speciale con Luk3. In molti già sognano il primo amore arcobaleno del talent.