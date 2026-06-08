Super Karaoke da stasera su Canale 5 con Michelle Hunziker: ospiti e novità della prima puntata

Riprende il nome e lo spirito del celebre programma anni '90 condotto da Fiorello ma è una sua versione più moderna: da stasera su Canale 5 va in onda il "nuovo" Super Karaoke, affidato a Michelle Hunziker

Debutta stasera su Canale 5 il nuovo (si fa per dire) Super Karaoke, show musicale condotto da Michelle Hunziker che strizza l'occhio all'ormai logorato effetto nostalgia, riportando in TV quel celebre Karaoke lanciato da Fiorello negli anni '90.

Registrato a Ferrara davanti a migliaia di persone, il programma punta a unire musica, intrattenimento e partecipazione del pubblico, con una formula aggiornata.

La prima puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:20 (da palinsesto, saranno le 22:00 nella realtà), e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand. La durata di ciascuna delle due puntate è di circa 2 ore e mezza, chiusura prevista dunque abbondantemente oltre la mezzanotte.

A condurre il programma è Michelle Hunziker, protagonista di una stagione televisiva non particolarmente intensa fino a questo momento, che l'ha vista impegnata per ora solo alla guida di TIM Battiti Live Spring, in compagnia di Alvin (registrata nella stessa piazza Trento e Trieste a Ferrara).

Gli ospiti della prima puntata

Nel corso delle serate in compagnia del Super Karaoke saliranno sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana. Tra gli ospiti annunciati in questo lunedì 8 giugno, per il debutto del programma ci sono:

Raf

Noemi

Ivana Spagna

Al Bano

Saranno loro quelli che nella nuova fase del programma verranno chiamati "Wild Card", artisti che accompagneranno le esibizioni dei concorrenti e contribuiranno a trasformare la piazza in una grande festa collettiva, elemento centrale del format.

Come funziona Super Karaoke

Il meccanismo del programma riprende l'idea originale del Karaoke televisivo, ma introduce alcune novità. I protagonisti restano persone comuni che si esibiscono davanti al pubblico cantando brani famosi del repertorio italiano e internazionale. A supportarli ci sono quattro squadre guidate da altrettanti capisquadra - Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo - che possono contare anche sull'aiuto di ospiti speciali chiamati "Wild Card".

A differenza della versione storica, però, il pubblico presente in piazza potrà partecipare attivamente alle votazioni tramite smartphone, utilizzando un QR Code distribuito all'ingresso dell'area dell'evento.

Pur mantenendo l'atmosfera popolare che rese celebre il programma negli anni '90, Super Karaoke si presenta con una formula più moderna. Accanto alle esibizioni dei concorrenti troveranno spazio ospiti musicali, dinamiche di squadra e sistemi di voto digitali che amplieranno il coinvolgimento del pubblico. L'obiettivo è chiaro: parlare a più generazioni di spettatori, a chi è in grado apprezzare lo spirito del format originale ma anche a chi è più avvezzo agli show musicali contemporanei.

L'appuntamento con Super Karaoke proseguirà anche mercoledì 10 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. La seconda e ultima puntata chiuderà lo show e decreterà il vincitore della nuova edizione del programma.