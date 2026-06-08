The Unknown, stasera finale su Rai 2; chi trionfa tra bivi, prova in mare e sfida estrema

Stasera lunedì 8 giugno su Rai 2 va in scena la finale di The Unknown - Fino all'ultimo bivio, il game adventure condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Dopo eliminazioni, strategie e colpi di scena, i concorrenti rimasti si giocano tutto in una prova estrema tra mare e bivi decisivi, fino alla sfida finale che incoronerà il primo vincitore del programma.

La quarta puntata, in onda la scorsa settimana(vista da 758.000 spettatori pari al 5.3% di share), ha già alzato l'asticella della competizione con quattro eliminazioni pesanti: Francesca Manzini e Noemi Cassaro sono state le prime a lasciare il gioco, seguite da Ivan Zucco e Pino Strabioli. Una fase decisiva che ha ridisegnato completamente la corsa alla vittoria.

La prova decisiva tra mare, bivi e lo sprint finale ai Calanchi di Palizzi

Rimangono in gara Christian Calenda, Costanza Caracciolo, Alessandro Matri e Soleil Sorge, pronti a contendersi il titolo della prima edizione in una finale che si preannuncia ricca di tensione e strategie.

Alessandro Matri

I concorrenti saranno divisi in due squadre e messi alla prova in un percorso in mare fatto di bivi, imprevisti e vantaggi strategici che influenzeranno l'andamento della gara. La competizione proseguirà fino alla tappa di Pentedattilo, dove verrà deciso chi accederà al duello finale.

Nel rush conclusivo, i due finalisti rimasti si affronteranno individualmente partendo da punti differenti con l'obiettivo di raggiungere i suggestivi Calanchi di Palizzi. Dopo un ultimo bivio ad alta tensione, sarà uno sprint finale a decretare il vincitore assoluto di questa prima edizione di The Unknown - Fino all'ultimo bivio.