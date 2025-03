Amici 24: si forma la classe per il serale, tre allievi ottengono la maglia oro, uno solo viene escluso

Manca pochissimo alla prima puntata del serale di Amici 24 e, finalmente, dopo mesi di sfide, si è formata la squadra degli allievi che si contenderanno il titolo. Sedici in tutto tra ballerini e cantanti e nel corso degli ultimi mesi la selezione non è stata facile. Gli ultimi sono stati scelti durante la puntata del daytime del 10 marzo. Ecco chi sono.

Amici 24 e la squadra per il serale: gli ultimi allievi di canto indossano la maglia oro

Un giorno dopo l'assegnazione della maglia a Dandy e Senza Cri, solo altri 4 cantanti erano rimasti ancora in gioco. Vybes, Luk3, TrigNO e Dedde hanno dovuto sudare per avere un responso in merito al loro arrivo al serale, anche perché, più di tutti, sono gli allievi che hanno diviso i prof. Una scelta andava fatta e, per l'appunto, durante il daytime del 10 marzo, si è arrivati a una conclusione.

Dedde della squadra di Anna Pettinelli non passa la selezione dato che non riceve i tre sì di suoi prof. "Fa niente, spero di aver lasciato una parte di me nei cuori delle persone e di aver trasmesso qualcosa con la mia musica", afferma il giovane cantante. "Ci tengo a ringraziare Anna e tutti", ha detto il cantante prima di lasciare lo studio.

Poi si passa agli altri. I restanti passano tutti la fase non senza polemiche. Vybes è l'unico che convince tutti, ma TrigNO e Luk3 animano una discussione tra i prof. Scatta uno scambio di battute tra la Cuccarini e la Pettinelli. "Non me la sento di dargli sì per il Serale, ma posso darlo a te. Lo do' perché credo in te e non in lui", ha spiegato la Pettinelli a Lorella. Nella discussione è intervenuta anche la maestra Alessandra Celentano: "Non ha senso, è un atto caritatevole il tuo?".

"Non posso dargli sì, ma ho tanto rispetto di Lorella e lo sto dando a lei, non a lui, che per me rimane un no", ha precisato Pettinelli e restando ferma nelle sue scelte. "Io il sì me lo prendo, ma mi sembra fantascienza. Io porto Luke al serale", ha concluso poi la Cuccarini consegnando la maglia al suo allievo.

In merito a TrigNO, invece Zerbi ha tenuto sulle spine il ragazzo. "Per me è un sì meno", ironizza il coach. Fatto ciò, i tre ragazzi indossano le maglie tanto agognate e, per loro, il sogno può continuare.