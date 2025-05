Amici 24: chi accede davvero alla finale? Spoiler e indiscrezioni su una registrazione ricca di sorprese

La semifinale dell'edizione numero 24 di Amici è stata registrata l'8 maggio e, a quanto pare, potrebbe riservare una sorpresa che nessuno si aspettava. Tradizionalmente, siamo abituati a vedere quattro, massimo cinque concorrenti giocarsi la finalissima. Ma stavolta Maria De Filippi potrebbe aver deciso di rompere gli schemi, offrendo al pubblico un finale a sei protagonisti.

Tre finalisti già sicuri: Daniele, Francesco e Alessia

Le prime indiscrezioni rivelano che tre allievi hanno già strappato il pass per la finale:

Daniele Doria (ballerino del team Zerbi-Celentano)

(ballerino del team Zerbi-Celentano) Francesco Fasano (ballerino del team Cuccarini-Pettinelli-Lo-Lettieri)

(ballerino del team Cuccarini-Pettinelli-Lo-Lettieri) Alessia Pecchia (ballerina, anche lei del team Zerbi-Celentano)

Tre ballerini in finale, a conferma di una stagione in cui la danza ha avuto un peso e un livello altissimo.

Francesco

Ballottaggio incerto: cantanti a rischio

A rischiare grosso sono stati i cantanti TrigNo, Antonia Nocca e Nicolò Filippucci, finiti al ballottaggio finale. Ma è proprio qui che entra in gioco la clamorosa indiscrezione lanciata da LolloMagazine: potrebbe non esserci alcun eliminato.

Le fonti parlano di una decisione fuori dagli schemi: nessun eliminato alla semifinale, tutti e sei i ragazzi potrebbero accedere alla finalissima prevista per domenica 18 maggio in diretta su Canale 5.

Perché questa scelta?

Che si tratti di una valutazione artistica, di una strategia televisiva o semplicemente di un regalo al pubblico che si è affezionato a tutti i concorrenti, poco importa: il risultato è comunque eccezionale. Sei finalisti significherebbero una finale ricchissima, piena di talento, sfide e sorprese.

Le squadre in finale (se l'indiscrezione sarà confermata)

Zerbi-Celentano:

Daniele Doria

Alessia Pecchia

Antonia Nocca

Cuccarini-Pettinelli-Lo-Lettieri:

Francesco Fasano

Nicolò Filippucci

TrigNo

Se le anticipazioni saranno confermate sabato sera, ci aspetta una finale fuori dagli schemi con un equilibrio perfetto: tre per squadra, con un mix ben bilanciato di canto e ballo. E forse, proprio per questo, Maria e la produzione hanno deciso di non spezzare l'armonia. Chi alzerà la coppa? Lo scopriremo presto!