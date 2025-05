Amici 24, chi sono gli eliminati della settima puntata del serale

Anche i migliori sono a rischio eliminazione in questa fase di Amici 24. Il serale del talent di Canale 5, giunto alla sua settima puntata, ha visto ben due eliminazioni che hanno scosso, di nuovo, tutti gli equilibri.

A inizio serata di sfidano, di nuovo, TrigNO e Chiara che da una settimana sono in bilico per una mancata votazione di Malgioglio, poi le tre manches smuovano ancora gli equilibri.

Chiara lascia la scuola di Amici, Jacopo e Alessia in ballottaggio finale

Amici: Chiara

La puntata inizia proprio con la sfida tra i due ragazzi e le scuse di Malgioglio. Il giudice, infatti, la scorsa settimana non è stato in grado di arrivare a una decisione e ha lasciato i due in un limbo. La decisione arriva ed è proprio Chiara a dover lasciare il talent. Per lei, però, arrivano ben due proposte di lavoro per due compagnie di ballo e una anche da parte di Maria De Filippi che la invita a lavorare con i professionisti nella prossima edizione.

La sfida continua e, in fondo alla serata, arrivano al ballottaggio finale sia Jacopo Sol che Alessia. Il cantante e ballerino che si sfidano con le unghie e con i denti, dopo la votazione, vengono invitati dalla padrona di casa nella casetta. Lì, ricevono la notizia da parte della De Filippi. Prima di andare via, però, i giudici si complimentano con entrambi per la loro bravura.

Ed è proprio Jacopo a dover lasciare la scuola. "Sono felice di aver cantato, sono felice di essere contro Alessia, lei è fortissima e se uscirò io lei deve vincere", le parole del cantante. Prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici, Jacopo Sol ha rivolto un pensiero ai suoi compagni, tirando le somme sul suo percorso nel talent: "Mi sono reso conto di qual è la mia attitudine, non ho mai messo catene, mi sono sempre buttato nelle situazioni", ammette.

"Sono felice perché anche fuori da qua so che non c'è alcun limite a quello che possiamo sognare, lo farò sicuramente con la mia musica dal primo giorno fuori. C'è ancora tanto da vedere", conclude con un'emozione molto visibile sul viso. Alessia, invece, non riesce quasi a proferire parola a causa dell'agitazione che poi si scoglie nell'abbraccio con Jacopo.