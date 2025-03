Amici 24, chi soni i due eliminati della prima puntata del serale

Si è conclusa la prima puntata del serale di Amici 24. Il format di Canale 5 torna più in forma che mai senza cambiare la sua identità. Fin da ora ci sono già due eliminati: ecco chi sono.

Grandi emozioni e colpi di scena nella prima puntata del serale di Amici 24. I 16 allievi che hanno passato i compiti e le sfide del pomeridiano, ora si giocano il tutto per tutto nella seconda fase del programma di Canale 5. E già nella puntata in onda sabato 22 marzo, i ballerini e e i cantanti che sono stati giudicati da Amadeus, Elena D'Anario e Malgioglio, devono fare i conti con le difficoltà delle prove. Due sono gli eliminati che devono già lasciare il talent.

Chi è stato eliminato nella prima puntata serale

Amici

Già durante la prima manches, due allievi si trovano a doversi fronteggiare per conservare un posto al serale. Asia e Luk3, allievi della squadra di Cuccarini e Lo, sono già al ballottaggio. A dover lasciare il programma è proprio Asia. E lo fa a malincuore anche se la sua performance è stata apprezzata dai giudici. "Si tratta di un programma televisivo, che è ad eliminazione, se il vostro percorso finisce qui, non è la fine della vostra carriera", afferma Maria De Filippi.

"Sei una ballerina intelligente, sei tanto brava baby, devi solo continuare a studiare", aggiunge invece la D'Amario. Asia poi ringrazia tutti: "Grazie a tutti, ai maestri, ai professionisti, a loro che mi hanno accolta anche se tardi. Non è mai scontato ringraziare. Si va avanti, è stata una grandissima esperienza". La De Filippi, però, decide di dare una grande opportunità alla prima eliminata del programma.

"Visto che mi dispiace tanto, chiederò a Stephane di farti ballare una sera con i professionisti", afferma. "Però visto che hai fatto parte del programma devi essere brava a non dire niente ai tuoi ex compagni. Ce la fai? Se ce la fai, sono sicura mi dirà di sì", conclude.

Le gare continuano e si arriva all'ultima manches. Dove al ballottaggio finale arrivano Francesca e Vybes. Sul finire del programma entrambi vengono invitati a lasciare lo studio a dirigersi in casetta, e lì la De Filippi rivela chi è il secondo eliminato della serata.

"Sto bene, se dovessi andar via c'è comunque un dispiacere, svegliarsi la mattina e sapere che quello che devi fare è la tua passione, non è poco", afferma Vybes. "Sono fiero di me, perché sapere di essere partito dalla mia cameretta e arrivato fin qua, sono contento, la mia vittoria ce l'ho già". E infatti è proprio il rapper che deve abbandonare il programma. "Ciao Maria, grazie di tutto", afferma una volta che ha salutato i suoi compagni.