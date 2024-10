Amici 24: Chi è Nicolò, la giovane promessa che ha ricevuto un "bravissimo" da Noemi

In questa stagione la classe di Amici ha molto elementi interessanti. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Filippucci. I concorrenti di quest'anno sono tutti molto giovani - forse più delle edizioni precedenti - ma ciò non frena le ambizioni degli allievi del talent di Canale 5. Il canto, ovviamente, è la categoria più in vista e tra i tanti giovani artisti in gara il talento del giovane Nicolò spicca. Capelli bruni e ricci che scendono confusi sulla fronte, sorriso accattivante, viso pulito e fisico prestante: così si è presentato il ragazzo durante la prima puntata dello show e, fino a questo momento, sta facendo un percorso interessante che potrebbe spingerlo molto lontano, e non solo nel cuore del pubblico. Ma chi si nasconde dietro la promessa della musica pop?

Giocatore di pallanuoto e cantante: chi è il "vero" Nicolò

Ha 18 anni ed è originario di Perugia. Della sua biografia personale si conosce ben poco, ma sappiamo che fin da quando era molto piccolo ha sognato il canto. Il padre avrebbe voluto che Nicolò si specializzasse nello sport, e per un periodo è stato anche un promettente giocatore di pallanuoto ma, alla fine, l'amore per le note musicali ha preso il sopravvento. Da quando aveva 7 anni ha studiato chitarra e si è approcciato al canto entrando a far parte del coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Si è distinto solo di recente quando, ad agosto del 2023, ha partecipato al contest "Guerriero" del comune di Ronchiglione. Un contest dedicato agli artisti locali e nato per celebrare Marco Mengoni, cresciuto proprio in quel piccolo paese dell'Umbria. Nicolò, neanche a dirlo si classifica al primo posto.

Ma non è tutto. Si è autoprodotto anche tre singoli, distribuiti poi su Spotify, dal titolo Just Friend (con Lotty Carrington), Fingere e Senza parlare. Nel talent di Amici sta facendo molto parlare di sé, ma in senso buono nonostante lui si descrive come una persona impulsiva. Nicolò, fino a questo momento, si sta mostrando un allievo modello, che ascolta i consigli della sua insegnante. Viene spesso criticato da Rudy Zerbi - che da sempre è in conflitto con le scelte della Pettinelli - ma il ragazzo affronta a testa alta le critiche. Il talento, però, è innegabile. Il cantante, infatti, ha avuto già un apprezzamento da una stella della musica italiana. Noemi si è complimentata con Nicolò per la cover di Sono solo parole. Un "Bravissimo" scritto sui social che ha commosso il cantante di Amici. Complimenti più che giusti dato che l'allievo ha tanto - tantissimo - talento.