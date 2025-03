Amici 24, chi è l'eliminato della seconda puntata del serale tra Luk3 e Raffaella

La seconda puntata del serale di Amici 24 è stata piena di colpi di scena. Rispetto alla precedente che ha visto l'uscita di Asia (con eliminazione diretta) e Vybes, nell'appuntamento di sabato 29 marzo su Canale 5 in prima serata, l'eliminazione ha interessato un solo allievo. Ad annunciarlo è stata la stessa Maria De Filippi durante le presentazioni di rito. Ecco cosa è successo.

Amici 24: il ballottaggio finale tra Luk3 e Raffaella

Dopo tre manches e relativi guanti di sfida, la scelta di mandare al ballottaggio è finita su Luk3, cantante della Cuccarini, e Raffaella che è seguita da Deborah Lettieri. Il primo è sempre stato a rischio eliminazione durante il pomeridiano ed è stato preso di mira da Anna Pettinelli; la ballerina, invece, ha scontato il fatto di essere entrata a scuola nella fase finali della selezione e quindi il suo percorso è stato breve (ma intenso).

Luk3 è arrivato al ballottaggio dopo una sfida con Senza Cri. Nonostante l'allievo sia stato molto bravo nel re-interpretare "Vorrei essere un duro", nella sfida ha trionfato Senza Cri. Destino simile per Raffaella che è finita a scontrarsi con Luk3 e Chiamamifaro. La cantante rientra in gioco e i due, invece, rischiano di lasciare il talent. Come da consuetudine, Maria De Filippi annuncia l'eliminato dalla casetta.

"Oggi ero tanto dentro quello che ho fatto, penso di portarmi a casa qualcosa che mi ha cambiato, musicalmente e personalmente", afferma Luk3, prima del verdetto. "Vivere con tante persone più grandi, con degli errori e difficoltà, ti fa crescere. Aver fatto 18 anni qui dentro ha ancora più valore. Questo posto mi ha dato la certezza di voler fare per tutta la mia vita musica", aggiunge. Poi la conduttrice rivela che Raffaella è l'eliminata dovrà lasciare lo show.

"Mi dispiace andare via, come è giusto che sia. Tutto può succedere, vediamo come va. Sono contenta di come ballo. Uscendo la mia strada è sempre quella", ha rivelato la ballerina. Tra i saluti spunta quello che Alessia che unisce al dolore della sua collega. "Venendo dal suo stesso mondo, ho molta più consapevolezza del suo valore. Penso che per l'età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole".