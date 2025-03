Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di stasera", l'indiscrezione

Giovedì è stata registrata la seconda puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda stasera su Canale 5 in prima serata. Secondo le anticipazioni fornite da SuperguidaTv, a differenza della puntata precedente, questa volta solo un alunno abbandonerà la scuola. Al ballottaggio finale sono finiti una ballerina e un cantante, con il verdetto che è stato comunicato successivamente in casetta.

Serale di Amici 24: chi ha lasciato la scuola?

Il primo a rischio eliminazione è stato Luke 3, allievo di Lorella Cuccarini, che anche quest'anno fa squadra con Emanuel Lo. La seconda allieva a finire al ballottaggio è stata la ballerina Raffaella Mitaritonna, del team capitanato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Alla fine della puntata, i ragazzi sono stati mandati in casetta, dove Maria De Filippi ha rivelato il nome dell'eliminato, sperando di evitare spoiler anticipati.

Nonostante questo espediente, le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare. Lorenzo Pugnaloni, sul magazine LolloMagazine, ha rivelato che l'eliminata potrebbe essere proprio Raffaella. Sul sito si legge: "In anteprima, possiamo darvi un'indiscrezione sull'eliminato: Raffaella sembrerebbe essere quella che, tra i due alunni finiti al ballottaggio finale, ha dovuto lasciare il talent. Ovviamente, solo domani sera sapremo se la notizia sarà confermata ufficialmente".

Raffaella Mitaritonna potrebbe lasciare la scuola di Amici

Anche Amedeo Venza, nelle sue storie su Instagram, ha lasciato intendere che la giuria, composta da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, avrebbe scelto di salvare Luke 3 ed eliminare la giovane ballerina. L'attesa ora è tutta per la messa in onda della puntata, che chiarirà ogni dubbio e confermerà se le anticipazioni corrispondono alla realtà.

Chi è l'allieva che potrebbe lasciare la scuola

Raffaella Mitaritonna, nata il 17 marzo 2007 a Palo del Colle (Bari), è una ballerina specializzata in danze latino-americane. Ha iniziato a danzare a 4 anni, formandosi presso la scuola Dynamyk e successivamente al Cuban Club di Giovinazzo. Partecipa ad Amici 24 come allieva di Deborah Lettieri, distinguendosi per il suo talento e la sua espressività. ​