Amici 24, tra un cantante e una ballerina è nato l'amore: ecco di chi si tratta

Durante il serale di Amici 24, andato in onda sabato 22 marzo, il pubblico a casa ha avuto conferma di un rumor che da tempo serpeggiava in rete: Jacopo Sol e Francesca si sono scambiati un bacio

Non mancano i colpi di scena nella scuola di Amici 24. Il serale è iniziato da poco meno di una settimana - la prima puntata è andata in onda sabato 22 marzo su Canale 5 - ma ci sono ancora tante novità per l'edizione di quest'anno. La notizia non riguarda una sfida ma fa riferimento a un pettegolezzo che, proprio sabato scorso, ha trovato fondamento. Come si è notato dalla casetta, Jacopo Sol e Francesca si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Jacopo e Francesca escono alla scoperto: la coppia di Amici non si nasconde più

Tutto è successo durante le battute finali della prima puntata del serale. Al ballottaggio finale sono arrivati Vybes e Francesca e, come da consuetudine, hanno lasciato lo studio e si sono recati in casetta dopo Maria De Filippi ha pronunciato il nome di chi avrebbe dovuto lasciare il talent. La scure è finita su Vybes e quindi Francesca è ancora in gioco.

Dopo che anche i restanti allievi hanno raggiunto i due ragazzi in casa, il pubblico ha notato un gesto da parte di Jacopo Sol che non è passato inosservato. Il cantante si è avvicinato a Francesca per un tenero bacio a fior di labbra. Questo momento di tenerezza fra i due ha messo fino a un piccolo pettegolezzo che, da giorni, stava popolando la rete. In molti avevano già ipotizzato che fosse nato del tenero tra il cantante e la ballerina ma, solo con questo bacio, i rumor sono stati confermati.

In realtà, i due sono stati già visti molto affiati prima del bacio dopo il serale dato che in sala prove sono stati inquadrati mano nella mano. Un po' come è successo per Alessia e Luk3, anche Jacopo e Francesca hanno vissuto in segreto l'amore che è sbocciato. Complice, però, l'emozione del serale, i due alla fine hanno deciso si uscire allo scoperto. Sulla ballerina, Jacopo Sol ha esclamato: "A me Francesca piace tanto...come balla". Eppure da quel che sembra non è stata la danza che ha unito i loro cuori.