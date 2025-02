Amici 24: Mollenbeck viene eliminato a sorpresa! Ecco cosa è successo

Le sorprese non mancano mai quando si tratta di Amici 24. A un passo dal serale, i prof cominciano a fare le loro valutazioni finali sugli allievi da portare nel prossimo step dello show. Dopo la puntata di domenica, il vero colpo di scena arriva nel daytime del 18 febbraio in cui, a sorpresa, un allievo di canto, Mollenbeck, viene eliminato.

Niente serale per Mollenbeck: il cantante lascia la scuola di Amici

Tutto è cominciato quando la Maestra Celentano ha infornato gli allievi di prepararsi per delle prove a sorpresa in vista del serale. Tra i ragazzi chiamati in studio c'è Mollenbeck che, secondo una classifica stilata dagli stessi allievi, pare che sia uno dei pochi in grado di sostenere lo stress del serale. Il giovane così si avvicina alla sfida.

Si è esibito per tre volte davanti agli insegnanti e, dopo le performance, è Anna Pettinelli che prende la parola. "Hai del potenziale, del talento, ma non l'hai potenziato abbastanza" esordisce. "Non cambierò idea in un mese, mi dispiace ma è un no definitivo. Sono qui per toglierti una maglia rossa, non credo che Samuele sia in grado di fare il Serale" ha dichiarato la coach.

Non è mancata la reazione del cantante. "Non sono d'accordo. Sto crescendo esponenzialmente, vengo dal nulla", ammette. "Accetto quello che dici, ma non sono d'accordo" ha risposto Mollenbeck. Ma la Pettinelli aggiunge: "Non ti vedo al Serale. Abbiamo grosse personalità, voci, capacità tecniche e non sarebbe giusto portare via ad altri che lo meritano di più la possibilità di accedere", aggiunge. "Credo che tu, rispetto agli altri, sia un po' più indietro".

E così la prof ha messo il suo sigillo sull' eliminazione definitiva. Lorella Cuccarini, però, ha voluto confortare il suo allievo: "Mi dispiace Samuele. Il regolamento è questo, non posso fare altro. Ti abbraccio forte, ci sentiamo nei prossimi giorni. Continua così, non mollare mai".