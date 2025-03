Amici 24: Antonia si commuove al cospetto di Giorgia

Il talent di Canale 5 sta per arrivare alla sua seconda fase. Nel corso delle puntate domenicali di Amici 24 si sta decidendo gli allievi da portare al serale. Il programma sta regalando ancora molte sorprese e, ad oggi, ancora non è possibile fare nessuna previsione. Il 2 marzo, però, oltre alle sfide, c'è stato un momento di grande commozione tra il pubblico e gli allievi. Il merito? E' stato di Giorgia.

La cura per me commuove i ragazzi di Amici: Giorgia trionfa su Canale 5

Per la prima puntata del mese di marzo è stata scelta Giorgia giudice di canto. La celebre arista - che in trasmissione ha ritrovato anche il suo amato Emanuel Lo -, è arrivata per giudicare le performance dei ragazzi ancora in gara. La cantante, oltre a dimostrarsi una donna simpatica e alla mano, ha mostrato un'ottima capacità di critica tanto da spronare gli allievi a fare sempre di più.

Il momento tropico è stato quando Giorgia ha eseguito di fronte agli allievi e al pubblico la sua nuova canzone, che ha presentato a Sanremo. La cura per me, al sesto posto della competizione dell'Ariston, nel corso delle ultime settimane ha scatenato diverse critiche sui social, dato che in molti non avrebbero apprezzato il modo in cui sarebbe stata trattata la canzone nella classifica finale.

Giorgia ha trovato ad Amici un'accoglienza incredibile, da vera star. "Hai vinto", si sente tra il pubblico e in riferimento e quel sesto posto che grida ancora vendetta. Più di tutti, è stata proprio Antonia Nocca a restare colpita dal live di Giorgia. Inquadrata, la cantante - che ha già ottenuto la maglia d'oro - si è lasciata cogliere dalle emozioni e ha pianto durante l'esibizione.

Non poteva mancare un momento più leggero, durante lo show. Giorgia, infatti, punge la Maestra Celentano e afferma: "Emanuel litiga più volte con la Celentano che con me dopo 21 anni che stiamo insieme".