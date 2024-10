Amici 24, le anticipazioni della terza puntata: dopo la sfida entra nella Scuola un'altra figlia di VIP

La nuova edizione di Amici, il talent di Maria de Filippi, è iniziato da poco meno di tre settimane. La classe di cantanti e ballerini si è appena formata ed è ancora troppo presto per capire chi sarà l'allievo che emergerà su tutti. Guidati dai professori di canto e ballo, però, i ragazzi sono pronti a immergersi nello studio per migliorare e migliorarsi. Già nella terza puntata del reality, in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre a partire dalle 14, un'allieva abbandonerà la scuola e i ragazzi del gruppo di ballo si sfideranno (di nuovo) per conservare il proprio posto.

Un'altra figlia d'arte entra ad Amici

Come ha riportato il sito di SuperguidaTv, le registrazioni si sono svolte negli studi Mediaset come da consuetudine e attraverso le prime informazioni che sono state diffuse in rete si può ricostruire cosa accadrà nella puntata di Amici. Lo show è subito partito con la sfida di canto e ballo. Alena, allieva di Rudy, e Sienna che viene seguita da Emanuel Lo, sono risultate ultime in classifica e quindi, come da regolamento, devono sfidare due ragazzi scelti dalla produzione per il proprio banco. Alena si confronta con Chiamamifaro (nome d'arte per Angelica Gori). A giudicare la sfida c'è Charlie Rapino che, alla fine, decide che la sfidante rispetto ad Alena merita un posto ad Amici.

Ora Chiamamifaro dovrà scegliere a quale professore affidare il suo percorso. Della nuova entrata sono poche le informazioni a riguardo ma, dai social, sappiamo che si tratta della figlia di Cristina Parodi - ex giornalista del TG5 - e Giorgio Gori. Non è alla sua prima apparizione in tv dato che è stata intravista già sul palco del concerto del primo maggio.

La sfida di ballo, invece, che è stata giudicata da Garison, è stata vinta da Sienna. Matias non ha convinto il giudice il quale non avrebbe trovato il giusto "sprint" nella tecnica del ragazzo.

Amici di Maria De Filippi, scoperto un nuovo talento, figlio di un noto cantante

Durante il corso della puntata c'è anche il ritorno di Virginio, ex vincitore di Amici che presenta il suo nuovo brano Amarene. Poi è tempo delle consuete sfide per la maglia tra tutti gli allievi che vengono giudicati da Fiorella Mannoia e Kledi. Per ora nella classifica finale di canto, al primo posto c'è Niccolò (allievo della Pettinelli) e all'ultimo spunta Senza Cri (seguita dalla Cuccarini). Nel ballo invece viene premiato Daniele (della Maestra Celentano) ma finisce in sfida Deborah della Lettieri che si giocherà il posto la prossima settimana.