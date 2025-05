Amici 24, anticipazioni del serale del 3 maggio: si compie il destino di Chiara e TrigNO

Poche puntate separano i ragazzi di Amici 24 dal gran finale del talent e il gioco si fa sempre più duro. Come riportano le prime anticipazioni rilasciati da Superguidatv, durante il serale in onda su Canale 5 sabato 3 maggio, ci saranno ben due eliminati, in quanto la scorsa settimana il ballottaggio finale è stato rimandato.

E non mancano le liti tra i prof per alcuni guanti di sfida.

Ultimo scontro tra Chiara e TrigNO, arrivano gli inediti dei cantanti: anticipazioni del settimo serale di Amici

La puntata inizia con il ritorno in scena di Chiara e TrigNO. I due a causa di un voto mancato da parte di Malgioglio sono rimasti in attesa per una settimana. Il giudice, alla fine, vota e a lasciare la scuola, in base agli spoiler trapelati in rete, è proprio Chiara. Alla ballerina, però, vengono offerte due borse di studio e una possibilità di tornare ad Amici come ballerina professionista.

Dopo il primo verdetto, la gara comincia.

Sono rimasti più cantanti che ballerini quindi la sfida è ancora più accesa. Nella prima manches e in un confronto tra Antonio, Daniele e Jacopo è quest'ultimo che è l'eliminato provvisorio. La seconda manches viene vita poi da Zerbi-Cele dopo la sfida tra Antonia e Francesca, che trionfa sul ballerino. L'eliminato provvisorio è Francesco che perde contro TrigNO. Poi si passa ai guanti di sfida.

Il guanto dei prof e gli ospiti

E sono proprio questi a scatenare tensione tra i prof. Infatti il guanto di latino tra Alessia e Francesco viene rifiutato perché non è idoneo secondo Emanuel Lo, anche se l'allievo avrebbe voluto mettersi in gioco.

Nella terza e ultima manches si sfidano TrigNO e Daniele dove vince il cantante e alla fine finiscono al ballottaggio Antonia e Alessia. La ballerina si unisce a Jacopo e con lui rischia di lasciare la scuola. E ovviamente, i due allievi lasciano lo studio per andare in casetta.

Nella puntata del 3 maggio torna il guanto dei prof, e non mancano gli ospiti. Ci sono Fedez e Clara che presentano il loro duetto dal titolo Scelte stupide e poi arriva anche Michele Bravi, che esegue un brano composto per la colonna sonora del cortometraggio girato insieme a Lino Banfi. Tra i comici c'è Francesco Cicchella che prende in giro volti noti della tv.