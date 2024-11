Ad Amici 24 è scoccato l'amore tra un cantante e una ballerina?

La puntata domenicale di Amici 24 è stata piena di sorprese. Se il settore di ballo ha visto il nuovo ingresso di Dandy (che ha vinto su Rebecca), quello di canto ha visto la riconferma di Vybes che ha vinto la sfida, restando quindi di fatto nel reality. Dopo è stato al centro di un video divertente che Maria De Filippi ha mostrato agli allievi e al pubblico. Il giovane cantante, infatti, pare abbia sviluppato un interesse per Francesca, una ballerina. "Se vinco la sfida, ci provo". Queste le parole di Vybes. Che sia nata la prima coppia di Amici?

Vybes si dichiara a Francesca: ecco cosa è successo nella puntata del 24 novembre

La rivelazione avviene subito dopo la sfida che il cantante ha vinto contro Shake. Il giovane, infatti, viene chiamato al centro dello studio dalla padrona di casa e subito dopo viene mostrato un filmato che lo riguarda. Nelle immagini, Vybes ha rivelato il suo interesse per Francesca, da poco entrata nella scuola. "Bellissima. Ha la faccia di un angelo, i lineamenti proprio angelici" ha confessato il ragazzo quando ne ha parlato con alcuni compagni. "Mi interessa" ha rivelato poi a Diego.

Chi è Vybes, il cantante di Amici 24 e giovane promessa della musica

Un'attrazione che non è rimasta fine a stessa. Il video, infatti, mostra come Vybes abbia cercato un approccio con la ballerina tanto è vero che, nel corso della settimana appena trascorsa, più volte sono stati vicini e, come ha mostrato il video, hanno persino giocato a freccette.

"Si vive una volta sola, può essere che tra quattro giorni non sto più qua. mi sto facendo avanti", ha detto il cantante nei riguardi di Francesca. Infine ha concluso: "Se passo la sfida, ci provo". E così è stato. E ora? "Mi sono mezzo dichiarato, non so se ho preso il palo. Forse la traversa", ha ironizzato una volta che è terminato il video. Francesca, però, fino a questo momento non ha commentato l'interesse di Vybes. Nascerà un amore nella scuola di Amici?