Amici 24, anticipazioni serale del 12 aprile: due cantanti finiscono al ballottaggio finale

La gara si fa sempre più coinvolgente ad Amici 24. Nella quarta puntata del serale, in onda sabato 12 aprile, le squadre lottano contro le difficoltà pur di restare in gioco. Ecco i primi spoiler

Puntuale come ogni sabato sera, il 12 aprile su Canale 5 torna Amici 24. Il serale del celebre talent show arriva alla sua quarta puntata e la sfida si fa sempre più accesa tra gli allievi. La scorsa settimana è stato Luk3 ad essere eliminato e, secondo le prime anticipazioni trapelate in rete da Superguidatv, a finire al ballottaggio ci sarebbero due cantanti.

Due manches vinte dalla squadra dei CuccaLo, un cantante molto amato è a rischio: cosa succede nel serale di Amici 24

La sfida entra subito nel vivo. La prima manches vede scendere in campo la squadra di Zerbi e Cele contro i CuccaLo. Entrambi gareggiano con i loro talenti più bravi. Al canto vince Antonia (che si è scontrata con Francesco) e proprio Antonia porta il punto alla squadra in un duello con Senza Cri. Per il momento, l'eliminato provvisorio è Daniele, anche se dopo la coreografia ha avuto i complimenti di Elena D'Amario.

Nella seconda manches restano le due squadre in gara. E a sfidarsi ci sono Senza Cri e Antonia (canta con Jacopo), Francesco, che si scontra ancora con Antonia, e Alessia con Senza Cri. A finire insieme a Daniele è Senza Cri che, dopo la sfida, non riesce a trattenere le lacrime.

Nella terza e ultima manches restano gli Zerbi e Cele e scendono le Petti-Letti. E si inizia subito con il guanto di sfida tra Francesca e Chiara, voluto dalla Celentano, che viene vinto da Chiara. Ma questo guanto mette in moto una polemica tra le due prof di ballo che già aveva animato i daytime dei giorni scorsi. E poi Chiamamifaro vince su Nicolò ma il ragazzo vince in duetto con TrigNO. Al ballottaggio vice Antonia mentre Chiamamifaro perde la sfida. Daniele si salva e la scelta ricade solo su Senza Cri e Chiamamifaro.

La puntata, come da consuetudine, ha avuto i suoi ospiti. In scena torna Sangiovanni e debutta Franco 126, per il momento comico ci sono i Panpers. Per il guanto dei prof, poi, ci sarà una collaborazione (tutta da ridere) tra i coach e i giudici.