Amici 24 anticipazioni serale del 10 maggio, tre allievi in finale e tre al ballottaggio: ecco chi sono

Amici di Maria De Filippi si avvicina al gran finale, e le anticipazioni della puntata registrata oggi, 8 maggio, rivelano tutti i dettagli della Semifinale che andrà in onda sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5. Una serata ricca di ospiti, performance mozzafiato e verdetti cruciali. Le anticipazioni sono state diffuse in anteprima dall'account Twitter AmiciNews e da SupeguidaTV, che hanno seguito passo dopo passo lo svolgimento della puntata.

Ospiti d'eccezione per la Semifinale

A salire sul palco nella puntata del 10 maggio saranno due amatissimi artisti della musica italiana. Annalisa presenterà il suo nuovo brano Maschi, mentre Fred De Palma farà ballare il pubblico con la sua nuova hit Bali lambada. A portare il sorriso ci penserà invece Geppi Cucciari, ospite comica della serata. Il trio dei giudici, come sempre, sarà composto da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus, chiamati a commentare e valutare le esibizioni decisive per decretare i finalisti ufficiali di Amici 24.

I finalisti già confermati

Al termine delle prime due manche, tre allievi hanno conquistato l'accesso diretto alla Finale:

Francesco

Alessia

Daniele

A contendersi l'ultimo posto utile per la finale sono:

TrigNO canta D'amore non si muore

Nicolò canta Un'ora di follia

Antonia canta Relax

TrigNO ha chiesto a Maria De Filippi quanti finalisti fossero previsti. La conduttrice, però, ha preferito non rispondere, alimentando l'attesa dei tre allievi.

Le tre manche: tutti i dettagli

Prima manche - Il boccino va ai Petti-LO:

Francesco batte Daniele e accede per primo in Finale.

Nicolò, aiutato da TrigNO, vince contro Antonia che canta Napule è.

Daniele è in finale

Seconda manche - Il boccino passa agli Zerbi-Cele, grazie ad Antonia che supera TrigNO.

Alessia diventa seconda finalista dopo aver vinto sia contro Nicolò con una rumba su The Show Must Go On, sia contro TrigNO con un tango.

Terza manche - Ancora una vittoria per gli Zerbi-Cele.

Daniele ha la meglio su TrigNO interpretando Buonanotte fiorellino, poi vince di nuovo e diventa il terzo finalista.

Antonia canta New York, mentre Daniele balla su Falling: vince Daniele

Guanto di sfida tra professori

Spazio anche a momenti di leggerezza con il Guanto di sfida tra prof. Vince Anna Pettinelli, che si esibisce con Elena D'Amario. Lorella Cuccarini, in coppia con Cristiano Malgioglio, si esibisce in una performance teatrale: lui vestito da donna canta una canzone venezuelana, mentre Lorella si presenta in versione maschile.