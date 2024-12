Amici 24, un cantante lascia, ancora scontri su Luk3: le anticipazioni di domenica 8 dicembre

La sfida è ancora tutta da giocare ad Amici 24. Dopo una settimana molto complicata in cui gli allievi sono stati messi alla prova e dopo che due prof. di canto hanno avuto diversi scontri, la puntata di domenica 8 dicembre sarà piena di colpi di scena. Come di consueto, è Superguidatv che regala alcune anticipazioni.

Luk3 vince la sfida, Teodora è ancora latitante: tutte le anticipazioni

Riprende la polemica tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che si scontrano in merito al talento di Luk3. Il ragazzo, però, vince di nuovo la sfida. E la Pettinelli ammette di voler allentare la presa sull'allievo. A perderla è Diego che, quindi, si trova costretto ad abbandonare la scuola.

In merito, invece, alla sfida di ballo, Chiara vince contro la sua avversaria. Grande assente è Teodora che, anche lei in sfida da ben due settimane, a causa di un infortunio si trova costretta ancora a rimandare il suo responso.

Amici 24, è scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e la causa è Luk3

I ragazzi per il canto vengono giudicati da Christian De Sica, arrivato ad Amici 24 anche per promuovere il suo nuovo film di Natale, mentre Gabriele Rossi e Alberto Matano si occuperanno di giudicare il ballo. Nella gara, TrigNO finisce ultimo in classifica e con lui c'è anche Dandy quindi entrambi finiranno in sfida nella puntata della settimana prossima.

Poi c'è un colpo di scena. Da quel che sembra, Rudy Zerbi non sarebbe contento di Ilan e vorrebbe sostituirlo con un altro cantante. Il coach ascolta sia il figlio di Muccino che Jacopo (lo sfidante) e si prende del tempo per capire cosa fare. Intanto, Luk3 viene a sapere che il suo inedito andrà in rotazione su Radio Zeta. Ma non è tutto. Nella gara di inediti, dove si scontrano TrigNO, Senza Cri e Antonio, è l'allievo della Pettinelli a vincere.

Come sempre, non mancano gli ospiti musicali. C'è Aiello (che giudica anche la gara degli inediti) e canta Tutto sbagliato. Con lui ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari che eseguono Islanda.