Amici 24, è scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e la causa è Luk3

Non si placano i litigi ad Amici 24 tra le due prof. di canto. Tutto a causa di Luk3, allievo della Cuccarini, che secondo Anna Pettinelli non meriterebbe un banco nella scuola.

Questa stagione di Amici 24 sarà ricordata come l'edizione delle polemiche tra i professori. Da settimane sta facendo molto discutere quello che sta accadendo tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Nella puntata di domenica 1° dicembre si sono scontrate a causa di Luk3 e del suo rendimento, e durante il daytime del 4 dicembre la vicenda ha avuto un risvolto inaspettato. Tra le due prof sono volate scintille.

Cuccarini e Pettinelli si scontrano nel daytime di Amici

Già nella puntata di domenica le due hanno avuto un litigio molto forte. Anna Pettinelli non riesce proprio a comprendere il motivo per il quale Luk3 sia ancora ad Amici nonostante sia sempre ultimo in classica. Messo in sfida con altri ragazzi già provinati dalla produzione, il giovane ha comunque conservato il suo posto ad Amici. La questione si è amplificata del daytime.

Anna Pettinelli, che è stata già minacciata dalla Cuccarini con un provvedimento disciplinare, ha inviato in studio tre ragazzi per ascoltare le loro canzoni e i loro inediti. Ha chiesto anche a Lorella di essere presente ma la showgirl, tramite un comunicato, ha fatto sapere che non si sarebbe presentata alla prove. Il tutto si è svolto sotto gli occhi dei ragazzi, e in special modo di Luk3, quando erano seduti in sala relax.

Lorella Cuccarini, indignata ancora una volta per il gesto della collega, fa sapere di non aver accettato l'invito perché, per lei, la questione è chiusa e non c'è nulla da discutere. Da quel che sembra, Anna Pettinelli sta cercando una persona che possa sostituire Luk3. Nonostante ciò, il giovane non si è scomposto e, con fermezza, ha rivelato di non aver paura di lasciare la scuola. Intanto, il suo singolo che è stato lanciato proprio durante il pomeridiano, sta dominando le classifiche degli streaming e sta andando molto bene anche su TikTok dove il cantante è attivo e conosciuto.