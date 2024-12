Amici 24, quasi tutti gli allievi sono in sfida, una ballerina lascia: le anticipazioni del 22 dicembre

Siamo arrivati quasi a metà del viaggio per Amici 24. Il talent di Canale 5 con la puntata che andrà in onda domenica 22 dicembre si prenderà una piccola pausa per tornare in tv dopo il 7 gennaio. E, come ogni reality/talent che si rispetti, anche Amici ha regalato diversi colpi di scena. La puntata è stata registrata di venerdì e grazie a Superguidatv possiamo conoscere le prime anticipazioni sul finale di metà stagione.

Amici 24: quasi tutti gli allievi di canto sono in sfida, Teodora lascia il talent

Innanzitutto c'è da sciogliere il nodo di Teodora. La ballerina di Deborah Lettieri, da settimane, era in sfida ma a causa di un infortunio non ha potuto svolgere la sfida. In prima battuta supera la sfida, poi Emanuel Lo decide per una sfida diretta e la ballerina - che si è scontrata contro Giorgia - perde la contesa e lascia la scuola. Questo ha scatenato un battibecco tra i due prof. Alessio, in sfida anche lui perché ultimo in classifica, conserva il suo posto.

Ci sono state, invece, diverse "battaglie" per i ragazzi di canto. A causa del provvedimento disciplinare per la sporcizia nella casetta, quasi tutti i cantanti sono in sfida. Non tutti, però, la svolgono. Nel dettaglio: Trigno, Ilan e Nicolò restano seduti al banco, mentre partecipano Vybes e Antonia che vincono sugli sfidanti. Anche Chiamamifaro resta ad Amici (era risultata ultima in classifica la settimana scorsa).

Amici 24, è scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e la causa è Luk3

Subito dopo si può continuare con la gara di canto e ballo. A finire in fondo alla classifica per il punteggio basso sono Dandy e Mollenbeck. Inoltre, in studio in molti hanno notato l'assenza di Luk3. C'era il banco vuoto ma non l'allievo e, al momento, non si conoscono i motivi della sua assenza.

A giudicare le gare ci sono stati per il ballo Eleonora Abbagnato, mentre per il canto sono arrivati Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci. Ospiti musicali: i Negramaro che cantano Marziani presente nell'album Free Love. Poi sul finale eseguono un con il pubblico a cappella un loro grande successo, Estate.