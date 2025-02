Amici 24, il dolore di Senza Cri e altri due allievi al serale: le anticipazioni del 2 marzo

Nella nuova puntata di Amici in onda su Canale 5 il 2 marzo ci saranno tante sorprese. Due allievi ottengono la maglia oro ma non mancano i malcontenti: le prime anticipazioni.

Si avvicina sempre di più il momento in cui gli allievi di Amici 24, dopo mesi di studio e di valutazione, si getteranno nell'arena del serale. Tra cantanti e ballerini, alcuni già sognano la vittoria. Per altri, invece, la strada è ancora in salita. E lo si nota da quello che accade nella puntata del 2 marzo, in onda nel pomeriggio di Canale 5. Superguidatv lancia le prime anticipazioni.

Due allievi ottengo la maglia oro, Giorgia super-giudice: le anticipazioni di Amici

La puntata del 2 marzo si divide in due parti. La prima vede alcuni allievi sfidarsi di fronte ai prof. per ottenere il lasciapassare verso il serale e, successivamente, si svolge la consueta gara di canto. A causa dei pochi ballerini presenti - Dandy e Daniele sono ancora infortunati -, pare che la gara si ballo sia rimandata alla settimana prossima.

Per la gara di canto arriva Giorgia come giudice d'eccezione. Oltre a valutare i ragazzi, si esibisce anche la sua canzone di Sanremo e riceve complimenti da tutti. Anche da Maria De Filippi. La gara vede al primo posto Chiamamifaro e all'ultimo posto Senza Cri. La ragazza, che è tornata a esibirsi dopo una lunga influenza, è rimasta molto delusa dal voto basso che ha ottenuto. Infatti la cantante è triste e molto arrabbiata per tutto il resto della puntata.

Poi si passa alla gara per il serale. Agli allievi si uniscono Chiamamifaro e Raffaella. Entrambe si esibiscono due volte. Niente da fare per TrigNO che riceve un altro "no" da parte di Rudy Zerbi e stessa cosa succede a Vybes. Scatta poi la rabbia del pubblico quando Anna Pettinelli decide di non dare la maglia a SenzaCri. Oltre a Giorgia, però, ci sono ben due ospiti musicali. Arrivano ad Amici i Coma_Cose e Francesca Michielin.