Amici 24, un allievo arriva al serale, un nuovo ballerino entra nel talent: le anticipazioni del 2 febbraio

Ancora tante sorprese nella puntata di Amici 24 in onda domenica 2 febbraio. Dai primo spoiler trapelati in rete, c'è un cantante che riceve la maglia per il serale e nel talent arriva un nuovo ballerino

Una stagione, quella di Amici 24, densa di sorprese sia per quanto riguarda la classe di canto che di ballo, ma anche per i continui battibecchi tra i prof. Nella puntata di domenica 2 febbraio, come riporta il portale di Superguidatv, ci saranno tante novità. Un allievo ottiene già la maglia per il serale e un nuovo ballerino fa il suo ingresso nella scuola. Ecco i primi spoiler.

Nicolò convince tutti e vola al serale, Giorgia perde la sfida: ecco cosa succede ad Amici 24

Come già annunciato, sono tante le cose che accadono nella puntata. In primis si sciolgono i nodi in merito alla sfida di canto e ballo. Nicolò, ultimo in classifica, vince contro il suo sfidate (giudicato da Antonio Rapino) e subito dopo riceve la notizia da Anna Pettinelli di aver ottenuto la maglia per il serale. Per festeggiare, il giovane canta Jealous. Niente da fare per Giorgia. Nella sfida, giudicata da Bernabini, la ragazza perde contro Asia che ora entra al suo posto nella scuola.

Ad Amici 24 c'è un problema di pulizia: caos tra gli allievi dopo un provvedimento della maestra Celentano

Successivamente si passa alla consueta gara di canto e ballo. La prima è giudicata da Luca Argentero e da Giusy Ferreri, mentre la seconda da Samantha Togni. Al netto delle aspettative, TrigNO finisce in sfida perché non convince con la sua cover di Qualcosa di Grande. Arriva ultimo anche alla gara inediti. Ha un momento di rabbia e lascia lo studio. Al ballo è Antonio (entrato la settimana scorsa) che finisce ultimo. Il giovane è vittima delle forti emozioni.

Ma c'è un'altra sfida di ballo non ben identificata, giudicata da Francesca Nappa, che segna l'ingresso in scuola di Francesco che gareggia con Emanuel Lo. Il ragazzo, però, piace anche alla maestra Celentano. Ma non è tutto. Durante il compito dei prof., si riaccende la lite (mai sopita) tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini in merito a Luk3. Il ragazzo riceve la sufficienza per l'intonazione ma non per le barre e così le due coach hanno uno scambio di parole. Nella puntata, poi, anche il consueto ospite musicale. Torna Tancredi che fu finalista nel 2020 e canterà Standing Ovation e Belladamorire.