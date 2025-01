Ad Amici 24 c'è un problema di pulizia: caos tra gli allievi dopo un provvedimento della maestra Celentano

Non c'è un attimo di respiro per gli allievi di Amici 24, nel corso del daytime del 27 gennaio, tutti i partecipanti al talent sono stati ripresi dalla Maestra Celentano a causa della scarsa pulizia nella casetta.

Quello della pulizia della casetta e della disciplina è un tema molto caldo ad Amici 24. Già nel corso delle passate edizioni, gli allievi del talent sono stati "bacchettati" dai prof per la scarsa igiene nella cucina comune e nelle stanze, scatenando diverse polemiche. Quest'anno si sono fatte molto accese proprio perché, la nuova classe di Amici, non riesce proprio a rispettare le regole imposte dalla produzione. Così, nel daytime del 27 gennaio, interviene la maestra Celentano.

Il provvedimento disciplinare e la lite tra gli allievi

Tutto si è svolto nel corso del daytime in cui la maestra Celentano, a sorpresa, ha fatto irruzione nella casetta dopo le discussioni su pulizia e ordine. Come lei stessa ha constatato, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, a suo dire ha trovato la casa ancora più sporca e in disordine rispetto a quello che aveva immaginato.

Per questo motivo ha imposto un provvedimento disciplinare ad Alessia Pecchia, Nicolò, Mollenbeck, Deddè, Francesca, Daniele e Luk3. Questo provvedimento, però, non è andato giù a Mollenbeck che ha cercato di difendersi, finendo per accusare altri allievi, scatenando così una vera e propria lite. Intervenuto poi anche Rudy Zerbi, la coach di ballo ha tentato di placare gli animi rivelando in cosa consiste il provvedimento.

"La cosa corretta sarebbe stata venire a casa, pulire e poi mettersi a parlare", ha affermato la prof seguita dal professore di canto. "Io vi ho chiesto di parlare davanti a tutti e nessuno ha avuto il coraggio di dire niente. Ora vi volete mettere a parlare?", aggiunge. "Dovete pulire tutto per tutti. L'importante è che non si veda questo sfacelo totale. Mollate tutto e mettetevi a pulire. Il nome delle persone che io ho fatto puliscano tutti per tutto, per sempre".

La decisione, come previsto, ha scatenato molte polemiche tra gli allievi. In particolare, TrigNO si è scagliato contro Niccolò dicendo che il cantante fa finta di pulire e di mettere in ordine solo perché non è interessato al provvedimento. Ma le cose non sono andate bene anche tra le ballerine. Chiara, ad esempio, si è lamentata per le tante bottiglie vuote lasciate in casa.