Verissimo, Mattia Zenzola e Benedetta Vari escono allo scoperto “L’amore c’è”

C'è qualcosa di speciale nei legami che nascono sotto i riflettori di Amici di Maria De Filippi, e la storia di Mattia Zenzola e Benedetta Vari ne è la prova vivente. Ospiti della puntata di Verissimo andata in onda il 24 maggio, i due giovani ballerini hanno ufficializzato la loro relazione per la prima volta in TV.

Un amore nato sul palco di Amici

Mattia, visibilmente emozionato, ha sorpreso tutti quando, incalzato da Silvia Toffanin con la fatidica domanda "C'è l'amore?", ha risposto con un sorriso sincero: "Sì, oggi è la prima volta che ci presentiamo come coppia. L'amore c'è." Una dichiarazione semplice, ma carica di significato, soprattutto per un ragazzo come lui che si è sempre definito riservato.

A raggiungerlo in studio è stata Benedetta Vari, compagna nel ballo e ora anche nella vita. "Da amici a fidanzati, tutto è nato in modo spontaneo", ha raccontato lei. "Giorno dopo giorno ci siamo accorti che tra noi c'era qualcosa di più. C'è una sintonia forte, anche se siamo molto diversi."

Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Le lacrime di Mattia per il padre

I due ballerini si sono conosciuti tra i banchi di Amici 22, dove hanno condiviso coreografie, sfide e momenti intensi. Se durante il programma il loro rapporto era rimasto in bilico tra amicizia e affinità, è stato con il tempo e lontano dalle telecamere che il sentimento ha preso forma. Oggi, sono più uniti che mai, e lo hanno dimostrato anche con un'intensa esibizione di coppia in studio, un passo a due che ha reso tangibile la loro complicità.

"Con lei mi sento davvero me stesso", ha confidato Mattia. "Ci stiamo migliorando la vita a vicenda, e auguro a tutti di trovare una persona che ti supporti così." Durante l'intervista, il ballerino ha parlato di un momento difficile che sta affrontando: la malattia del padre Francesco.

"Stiamo combattendo insieme tante piccole battaglie. Ho un po' di paura, però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui", ha detto tra le lacrime, lasciando intravedere la sua fragilità. Mattia ha poi aggiunto che la famiglia e l'amore sono le sue vere ancore in questo momento. "Ci stiamo affidando ai medici, ma credo che l'amore che gli diamo sia la cura più importante."

Il grazie di Mattia a Maria De Filippi

Non poteva mancare un ringraziamento speciale all'ideatrice e conduttrice del talent show, la donna che ha creduto in lui fin dagli inizi. Dopo la vittoria ad Amici nel 2023, il ballerino è tornato nella scuola come professionista per accompagnare i nuovi allievi, nella ventiquattresima edizione ha seguito Alessia Pecchia. "Amici è la scuola di vita più bella che potessi avere. Ho imparato ad apprezzarmi molto e che valgo qualcosa me l'ha fatto capire Maria De Filippi," ha concluso Mattia Zenzola.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Mattia Zenzola e Benedetta Vari: "La nostra storia d'amore"