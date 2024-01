Amici 23, Matthew e Mew addio al talent show: ecco da chi saranno sostituiti

Nonostante le speranze dei fan l'addio di Matthew e Mew ad Amici 23 è definitivo: ecco come vogliono sostituirli gli insegnanti.

La scorsa settimana, Matthew e Mew hanno sorprendentemente abbandonato la scuola di Amici 23, lasciando il pubblico e gli insegnanti senza spiegazioni sulle cause della loro partenza. Maria De Filippi ha dedicato solo pochi minuti alla notizia nel suo programma domenicale. I due cantanti hanno lasciato i loro banchi vuoti e la produzione ha già deciso chi li sostituirà

Tensione in Aumento in Vista del Serale di Amici 23

Con il serale di Amici 23 alle porte, la tensione tra gli allievi cresce dopo l'inaspettata uscita di Matthew e Mew. La classe ha perso due apprezzati cantanti, e Mew era considerata una forte candidata per la vittoria finale. L'annuncio di potenziali nuovi allievi da parte di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini aggiunge un elemento di incertezza al destino della classe di canto.

Proposte di Nuovi Allievi e Condizioni Poste ad Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Nell'ultimo daytime, Sarah Toascano ha letto un comunicato della produzione annunciando le proposte di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, le due insegnati hanno fatto i nomi di Nahaze e Kia.

Tuttavia, la loro ammissione dipende dalla votazione a maggioranza di tutti i professori di canto e ballo. La clip che mostra Nahaze e Kia ha generato un dibattito tra gli studenti su chi meriti di essere ammesso.

Tensioni e Aspettative: Nahaze e Kia Dividono gli Studenti

Le aspettative sono alte mentre Nahaze e Kia vengono presentati come possibili nuovi arrivati. Mida è convinto che Nahaze abbia buone probabilità di entrare, mentre Ayle mostra una preferenza per Kia. La presenza di Fedez tra i follower di Nahaze su Instagram aggiunge un ulteriore elemento di interesse.

Kia è già conosciuta dal pubblico di Amici 23 perchè ha affrontato una sfida contro Martina, vinta da quest'ultima. La decisione del giudice fu contestata da Luca Jurman, che da alcune settimane non perde l'occasione per polemizzare per le scelte dei professori di Amici 23, tanto che pochi giorni fa è arrivata la risposta piccata della produzione.