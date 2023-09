Amici 23, Matthew: Anna Pettinelli o Rudy Zerbi? Ecco chi ha scelto l'allevo rock del talent show

Domenica 24 settembre si è aperta la scuola di Amici 23 con l'assegnazione dei banchi. Il primo allievo ad essere ammesso è stato Matthew, cantante e chitarrista con un'anima rock. Il ragazzo era ambito da due professori, ecco chi ha scelto.

Matthew richiesto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Durante la prima puntata di Amici, Matthew ha convinto sia Anna Pettinelli che Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini non si è espressa, forse il ragazzo ha un'anima troppo rock per la professoressa a cui piacciono altre sonorità.

Al termine della puntata andata in onda domenica, Anna Pettinelli ha accolto il neo allievo nello studio dicendogli "Mica vorrai scegliere il vecchio?", riferendosi a Rudy Zerbi, i due hanno ripreso a battibeccare dopo l'anno di pausa concessosi dalla Pettinelli, che nella scorsa stagione era stata sostituita da Arisa.

Sia la speaker radiofonica che Rudy Zerbi hanno notato il ragazzo già dai primi provini: "Sono onorato di questo, ho voglia di mettermi alla prova e scoprire cosa posso fare nella scuola di Amici, questo è il mio sogno che avvera", ha detto il chitarrista riferendosi al suo ingresso nella scuola

Rudy Zerbi ha chiesto a Matthew come mai avesse scelto la chitarra: "Mi piace come scrivi, mi piace il fatto che suoni, perché mischia la tua vena rock con il tuo essere attuale. Cosa ti ha spinto a scegliere la chitarra?". La voglia di suonare la chitarra è venuta a Manuel, come spesso succede, ad un concerto, vedendo un chitarrista. Suonare ha rappresentato per il il ragazzo un'ancora di salvezza: "ero perso, mi ha salvato la vita. Ero nel buio totale.". Matthew ha sottolineato che n questa sua nuova avventura ha il supporto della famiglia.

La scelta di Matthew

Sia Anna Pettinelli che Rudy Zerbi vedono che Matthew ha del grande potenziale, entrambi lo vorrebbero come allievo, ora tocca a lui decidere. Matthew dopo averci pensato sopra decide di entrare nella squadra di Rudy Zerbi: "Vedrai che spacchiamo tutto, Non te ne pentirai!", è il commento del professore.