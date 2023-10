Amici 23, Holy Francisco e Sarah sono la seconda coppia del talent show, ecco il bacio (VIDEO)

Nel 1978, John Paul Young cantava Love is in the Air, e il successo del cantante di origini scozzesi sembra riflettersi perfettamente nell'atmosfera di Amici 23 di quest'anno. Sono trascorse poche settimane dall'inizio del talent show, e già si sono create due coppie. Nel daytime di oggi, la regia ha evidenziato la complicità e i baci tra Holy Francisco e Sarah, entrambi cantanti: Holy fa parte del team di Anna Pettinelli, mentre Sarah è sotto la guida di Lorella Cuccarini.

Amici 23, Holy Francisco e Sarah si baciano

Nel daytime dell'11 ottobre di Amici 23, abbiamo assistito alle dolci effusioni tra Holy Francisco e Sarah, che si sono addirittura baciati. Nei filmati trasmessi durante la puntata, abbiamo anche visto Holy scherzare con gli altri coinquilini presenti nella casa. Con un tono spavaldo, ha dichiarato: "Sarah è mia", quasi a marcare il suo territorio.

L'allievo di Anna Pettinelli si era fatto notare fino ad oggi soprattutto a causa di una discussione accesa con Rudy Zerbi. Tale controversia è emersa da un fuori onda captato dalle telecamere, durante il quale Holy Francisco ha utilizzato espressioni vivaci nel riferirsi allo storico professore di Amici.

Amici 23, Anna Pettinelli manda Sarah e salva Mida: ecco chi sfiderà

Oggi, il cantante che ha eseguito l'inedito Tananai nel programma, ha iniziato a solleticare Sarah, e successivamente i due, con i volti coperti da un cuscino, si sono baciati. Secondo i fan del programma, sembra che il ragazzo sia fidanzato, ma naturalmente, nessuno sa se questa relazione sia terminata o meno prima dell'inizio del talent show.

La prima coppia del talent show

La settimana scorsa, il daytime di Amici ci ha mostrato l'amicizia speciale tra Matthew e Mew. "A me piaci tu", aveva dichiarato il cantante di Rudy Zerbi alla ragazza. Ieri, tra i due c'è stato il primo bacio, anticipato di ventiquattro ore rispetto a quello mostrato oggi. Pare che anche Mew sia fidanzata. Il ragazzo si chiama Davide Tonelli e, pochi giorni prima, secondo le voci, aveva dedicato un post romantico proprio a lei.