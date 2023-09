Rudy Zerbi risponde ad Holy Francisco di Amici 23: 'Vediamo se mi fa il c*lo così'

Nel secondo daytime di Amici 23, trasmesso oggi, 26 settembre, si è verificata la prima polemica con Rudy Zerbi come protagonista. Il professore si è risentito con Holy Francisco, un cantante della squadra di Anna Pettinelli, a causa di una frase poco carina che il ragazzo ha pronunciato nei suoi confronti, subito catturata dalle telecamere e dai microfoni del programma. Ecco cosa è successo e la decisione del professore.

All'inizio del daytime Rudy Zerbi si è rivolto all'intera classe per annunciare che ci sarebbe stata l'assegnazione del premio Fenomeno della classe, a Holy Francisco. Subito dopo è stato mandato in onda il filmato dove il giovane cantante diceva agli altri allievi "A Rudy Zerbi gli faccio un cu.o così". Zerbi ha immediatamente chiamato Holy al centro dello studio per chiedere spiegazioni.

"Prima di tutto, vorrei scusarmi per il mio comportamento", ha iniziato Holy Francisco. "Mi riferivo al momento in cui lei ha detto alla Pettinelli, 'voglio vedere se lui riesce a fare la cover.' L'ho interpretato come una sfida, un gioco."

Rudy Zerbi non è stato soddisfatto della spiegazione. "Cominciamo bene" ha commentato, chiedendo poi al ragazzo di eseguire la cover. "Perché non scendi qui e ci mostri come canti la cover? Vediamo se devo preoccuparmi che mi fai il maz.o."

L'interpretazione della cover da parte di Holy non è stata affatto apprezzata da Rudy Zerbi, che ha scherzato dicendo: "Guarda Holy, ora sì che sono spaventato, sto tremando tutto. L'unico punto positivo erano i cori, sono andati bene, ma erano pre-registrati. Per il resto, pensi davvero che dovrei preoccuparmi di te?". Holy Francisco ha risposto: "Non voglio spaventarla, ma non credo di aver cantato male."

"Ti arriverà un compito: non è un pagare le conseguenze, ma è rispondere con quello che sei chiamato a fare. Come preferisci sconvolgermi, in inglese o in italiano?", ha concluso Rudy. Il cantante ha scelto l'italiano perchè si sente più ferrato, prestando il fianco all'affondo finale del professore "Questo vuol dire che in inglese già si scricchiola".