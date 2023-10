Amici 23, Anna Pettinelli manda Sarah e salva Mida: ecco chi sfiderà

Nella prossima puntata di Amici 23, assisteremo alla prima sfida della nuova edizione del talent show. Anna Pettinelli ha mandato in sfida Sarah contro Alice, una busker, ovvero un'artista di strada Ecco le parole pronunciate dall'insegnante e la reazione di Sarah.

Amici 23: La decisione di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli aveva anticipato il desiderio di far entrare nella scuola di Amici una ragazza che l'aveva impressionata durante uno degli ultimi casting. L'insegnante aveva precisato che questa ragazza, di nome Alice, si sarebbe confrontata con Sarah o Mida, due ragazzi che non hanno convinto la speaker radiofonica. Nel daytime di oggi, 3 ottobre, Maria De Filippi ha rivelato che l'insegnante ha scelto di mettere in sfida Sarah.

"La scuola di Amici è in continuo movimento, nessuna maglia è salva fino al Serale. Ogni settimana noi prof vediamo decine di aspirantiallievi, per selezionare i più meritevoli. Alice è davvero meritevole, è una busker, ha suonato in Italia e all'estero - ha scritto Anna Pettinelli - Per anni la strada è stata il suo palco. In lei ho notato quella fame di musica che dovrebbe guidare tutti voi. Detto questo ho deciso con chi metterla in sfida. Mida per il momento sei salvo, la mia scelta ricade su Sarah il tuo modo di cantare è approssimativo, la scuola ha bisogno di talenti certi e voci fermi, non talenti abbozzati come il tuo. Ma è anche il tuo modo di cantare: la voce è incerta, puerile, infantile, cantilentante. Devo aggiungere altro? Va bene che sei giovane, ma la stoffa si vede subito e tu per me non ce l'hai."

Sarah si è detta preoccupata per la sfida, Maria De Filippi le ha consigliato di considerare questo confronto come un'opportunità per farsi sentire e farsi conoscere, sottolineando che diversamente potrebbe essere difficile emergere.

Emanuel Lo conforta Simone

In precedenza gli spettatori del daytime hanno visto lo sfogo di Simone, allievo di Emanuel Lo a cui Alessandra Celentano ha assegnato un compito parrticolarmente difficile. Simone, parlando con Emanuel Lo, riflette sul fatto di non avere linee, un collo del piede e la capacità di eseguire diecimila giri nella danza. Tuttavia, sottolinea che la danza per lui non si limita a questi aspetti fisici.

Nonostante possa sembrare presuntuoso, Simone non ritiene di non poter ballare a causa delle sue caratteristiche fisiche. A 18 anni, vive in una società dove l'estetica sembra essere fondamentale, confrontandosi con ragazzi più alti e muscolosi. Nonostante gli sforzi nelle prove, gli viene detto che non può fare alcune cose. Il ballerino, pur consapevole di essere criticato, è disposto ad affrontare la sfida.

Emanuel Lo ha provato a rassicurarlo: "Devi lavorare su questa parte profonda e iniziare a guardarti come Simone che entra in studio e cosa fa? Balla. Il tuo fisico comunica. Quando balli, sei forte. Devi riflettere su ciò che stai facendo qui, che va al di là di ciò che gli altri possano pensare di te fisicamente".