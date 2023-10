Mew e Matthew sono la prima coppia di Amici 23? Ma ci sarebbe un terzo incomodo fuori dalla casetta

Gli allievi di Amici 23 sono riusciti in pochi giorni a compiere ciò che Alfonso Signorini sta cercando di realizzare da settimane al Grande Fratello: regalare al pubblico del programma la prima coppia. Durante il daytime del talent show, oggi è stato mostrato un avvicinamento tra Mew e Matthew. Tuttavia, sembra che questa potenziale coppia si trovi di fronte a un grosso ostacolo, poiché la cantante sarebbe fidanzata.

Secondo la regia di Amici 23, Mew e Matthew hanno sviluppato in questi primi giorni vissuti all'interno della casa un'amicizia speciale. Molti sono pronti a scommettere che questo legame è destinato a sbocciare e trasformarsi in qualcosa di più, con i due pronti a compiere il grande passo da amici a fidanzati.

Matthew, il cantante rock del talent show che ha scelto di entrare nella classe di Rudy Zerbi, preferendolo ad Anna Pettinelli, sembra essere il più coinvolto dei due. "A me piaci tu", ha sussurrato alla ragazza nata a Jesolo nel 1999. Lei, al momento, sembra più riservata, anche se il daytime si è concluso con un'immagine che li ritrae abbracciati sul divano con lui che le dice "Guarda che stai rischiando, te lo dico", mentre per Mew "Il profumo di Matthew è la mia droga", magari una droga diversa dal noce moscata-gate dello scorso anno.

Secondo alcuni spettatori, che hanno iniziato a seguire gli alunni di Amici 23 sui social, Mew sarebbe fidanzata con Davide Tonelli, che, quando la sua (presunta) ragazza è entrata nella scuola di Maria De Filippi, ha postato dei video e delle foto in cui i due si baciano. Nella caption si leggeva, come riporta Fanpage: "Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un'occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un'altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato..non di una qualunque".