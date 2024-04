Amici 23, Gaia De Martino saluta Mida: 'Sei stato il mio primo amore' (VIDEO)

Prima di lasciare definitivamente la casetta, la ballerina ha salutato tutti gli allievi, compreso il suo ex fidanzato.

Sabato 20 aprile, durante il Serale, Alessia, la ballerina che aveva sostituito momentaneamente Gaia, ha perso la sfida contro Sarah ed è stata eliminata dalla scuola di Amici 23. Oggi, nel daytime del programma, è stato mostrato il suo commiato ai ragazzi, incluso il tanto atteso saluto a Mida, con il quale aveva avuto una relazione durante la loro permanenza nel talent show.

Gaia ha saluta Mida

Gli ultimi momenti di Gaia nella scuola di Amici 23: il saluto a Mida

Gaia e Mida si erano lasciati qualche settimana fa. Era stato il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, a prendere la decisione con la solita scusa classica, come raccontato dalla stessa Gaia a Sofia: "Mi ha detto che è molto focalizzato su di lui e non vuole altre distrazioni quindi non mi darebbe le giuste attenzioni".

Tra i due si era creato ulteriore tensione quando, dopo l'infortunio di Gaia, la ballerina aveva accettato la proposta dei suoi capi squadra, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, di essere sostituita temporaneamente da Alessia. Mida era stato contrario a questa decisione e Gaia lo aveva accusato di pensare solo al gioco, lamentandosi della sua indifferenza dopo l'infortunio.

Gaia quando ha aappreso di dover lasciare Amici per un infortunio

Oggi, durante i saluti, Gaia ha rivolto parole affettuose a tutti i compagni con cui ha condiviso il suo percorso ad Amici 23. Ha salutato per ultimo Mida: "Christian, sei stato la mia prima relazione. Vorrei ringraziarti, perché mi hai dato tanto, indipendentemente da come sia andata a finire. Sei stato importante. Ti auguro di superare gli ostacoli che porti dentro e, soprattutto, che tutti i tuoi sogni si avverino".

Gaia ha concluso rivolgendosi alla classe: "Ognuno di voi sarà per sempre un punto importante della mia vita".

Gaia e Mida: i primi baci ad Amici 23

Nel daytime si è anche visto il solito commento post puntata degli allievi rimasti nella scuola. Mida ha detto che, quando c'era il rischio che lui e Gaia si sfidassero nel ballottaggio finale, aveva deciso di eliminarsi da solo. "Non ci credo", gli ha risposto Petit, convinto che il cantante non avrebbe mai preso l'iniziativa di lasciare il programma di sua volontà.