Amici 23, Sofia dopo l'eliminazione si confida: 'Ecco cosa ho capito in questi mesi'

Sofia Cagnetti è stata l'ottava allieva eliminata dal talent show Amici 23 nella sesta puntata del serale. La ballerina ha perso il ballottaggio contro la sua collega Martina. Dopo la lettura del verdetto da parte della conduttrice Maria De Filippi, la ballerina di Emanuel Lo ha condiviso le sue prime impressioni sull'esperienza attraverso un'intervista a Witty TV.

La ragazza ha espresso la sua gratitudine per aver vissuto l'intera esperienza al massimo delle sue possibilità. Ha sottolineato che, sebbene all'inizio pensasse che partecipare al programma sarebbe stato più semplice, ha poi capito quanto fosse impegnativo. Ha inoltre affermato che si è lasciata guidare dall'ambiente, adattandosi alle sfide e sfruttando al meglio ogni opportunità.

Le parole di Sofia dopo l'eliminazione da Amici 23

"Non voglio uscire triste perché sono felice per tutta l'esperienza che ho fatto, Pensavo fosse più facile, da casa sembra più semplice, alla fine è un programma televisivo. Ma qui mi sono resa conto che non è così, è davvero impegnativo. Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio, non puoi pretendere di andare dove vuoi tu, non devi andargli contro, bisogna capire come sfruttare tutto al massimo", sono state le parole della ballerina di Emanuel Lo.

Sofia ha lasciato Amici 23

Sofia ha riconosciuto di essere migliorata sotto molti aspetti, inclusa la sua capacità di esprimere i propri pensieri. Inoltre, ha apprezzato l'opportunità di conoscere molte persone straordinarie. "Qua dentro sono migliorata sotto tanti punti di vista, anche come riesco ad esprimere quello che ho in testa. Per me questa è una cosa essenziale, importantissima. Senza contare che ho conosciuto tantissime belle persone".

Come i precedenti allievi eliminati, ha anche condiviso il messaggio motivazionale che aveva scritto a se stessa prima del serale: "Dai tutto, apriti per gli altri". Ha dichiarato di essere soddisfatta di aver seguito questo consiglio.

Infine, ha inviato un incoraggiamento ai compagni di avventura rimasti in gara, invitandoli a dare il massimo e promettendo di seguirli da casa come se fossero i suoi "bambini".